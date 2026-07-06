OM - Mason Greenwood : Un carton déjà annoncé avec son futur transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi 6 juillet, Mason Greenwood était bel et bien présent à la reprise de l'entraîneur de l'OM. L'Anglais a ainsi pu rencontrer Bruno Genesio, mais voilà que les deux hommes pourraient ne pas se côtoyer très longtemps. En effet, le numéro 10 marseillais est annoncé partant. Greenwood pourrait notamment signer à l'AS Rome et le carton semble d'ores et déjà assuré.

Cet été, l'OM a besoin de vendre et de diminuer sa masse salariale. Le transfert de Mason Greenwood semble alors être une évidence, même si pour le moment, l'Anglais est toujours présent à Marseille. Ayant participé à la reprise de l'entraînement sous les ordres de Bruno Genesio ce lundi 6 juillet, Greenwood devrait toutefois quitter l'OM tôt ou tard. Pour aller où ? Rien n'est encore officiel, mais l'AS Rome semble être le club le plus avancé pour obtenir la signature du numéro 10 marseillais cet été.

« Un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez » Direction donc l'AS Rome pour Mason Greenwood ? Si cela venait à se produire, le club italien pourrait réaliser une grosse affaire. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Fabrizio Ravanelli, qui a côtoyé l'Anglais à l'OM. En effet, pour Sportium, l'ancien Olympien a fait savoir : « J’ai eu Mason à Marseille et un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez. Si la Roma prend Greenwood, elle fait un très grand coup et devient une sérieuse candidate au Scudetto ».