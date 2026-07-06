OM - Mason Greenwood : Un carton déjà annoncé avec son futur transfert

Ce lundi 6 juillet, Mason Greenwood était bel et bien présent à la reprise de l'entraîneur de l'OM. L'Anglais a ainsi pu rencontrer Bruno Genesio, mais voilà que les deux hommes pourraient ne pas se côtoyer très longtemps. En effet, le numéro 10 marseillais est annoncé partant. Greenwood pourrait notamment signer à l'AS Rome et le carton semble d'ores et déjà assuré.
Cet été, l'OM a besoin de vendre et de diminuer sa masse salariale. Le transfert de Mason Greenwood semble alors être une évidence, même si pour le moment, l'Anglais est toujours présent à Marseille. Ayant participé à la reprise de l'entraînement sous les ordres de Bruno Genesio ce lundi 6 juillet, Greenwood devrait toutefois quitter l'OM tôt ou tard. Pour aller où ? Rien n'est encore officiel, mais l'AS Rome semble être le club le plus avancé pour obtenir la signature du numéro 10 marseillais cet été.
« Un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez »
Direction donc l'AS Rome pour Mason Greenwood ? Si cela venait à se produire, le club italien pourrait réaliser une grosse affaire. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Fabrizio Ravanelli, qui a côtoyé l'Anglais à l'OM. En effet, pour Sportium, l'ancien Olympien a fait savoir : « J’ai eu Mason à Marseille et un joueur comme lui dans cette Serie A fait 20 buts les doigts dans le nez. Si la Roma prend Greenwood, elle fait un très grand coup et devient une sérieuse candidate au Scudetto ».
« Je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs »
Le fait est que pour le moment, Mason Greenwood est toujours un joueur de l'OM, l'AS Rome n'ayant donc trouvé aucun accord pour le transfert de l'Anglais. Il faut dire qu'à Marseille, malgré la situation financière, il n'est pas question de faire de cadeau. Stéphane Richard, président olympien, avait ainsi assuré : « Nous devons nous séparer d'un certain nombre de joueurs, pour rétablir l'équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. (...) Par ailleurs, je refuse que l'on brade nos meilleurs joueurs ».