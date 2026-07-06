Mercato - PSG : En pleine Coupe du monde, un «transfert important» est annoncé !

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG poursuit son mercato estival. Le club de la capitale cherche à se renforcer mais boucle également quelques départs. Les dirigeants parisiens viendraient d’ailleurs de trouver un terrain d’entente avec l’Atlético de Madrid pour le transfert de Kang-In Lee, jugé « important » selon la presse espagnole.

Le PSG est en train de passer à la vitesse supérieure pour son mercato. Si le club de la capitale cherche à se renforcer, les dirigeants parisiens devraient également boucler quelques départs. Kang-In Lee devrait notamment faire ses valises le transfert de Gonçalo Ramos du côté de l'AC Milan. L’Atlético de Madrid travaillerait sur l’arrivée de l’international sud-coréen depuis quelques semaines maintenant. Et le dossier serait en train de toucher à sa fin.

L'Atlético de Madrid met enfin la main sur Kang-In Lee D’après les informations d’AS, l’Atlético de Madrid aurait enfin finalisé le transfert de Kang-In Lee. Après avoir trouvé un accord avec le joueur de 25 ans, les Colchoneros se sont entendus avec le PSG autour de la somme de 40M€ bonus compris. Il ne manquerait plus que l’annonce officielle pour que le Sud-Coréen devienne la nouvelle recrue des Rojiblancos. D’après le média espagnol, il s’agirait d’un « transfert important » pour l’Atlético de Madrid. Les pensionnaires de la Liga pourraient officialiser la nouvelle dans les prochains jours, en pleine Coupe du monde 2026.