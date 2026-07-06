Mercato - Officiel : Après Gonçalo Ramos, le PSG annonce un nouveau départ !

Il y a quelques jours, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le départ de Gonçalo Ramos, qui a paraphé un bail de cinq saisons avec l'AC Milan. Ce lundi, c'est au tour de Renato Marin de quitter le club de la capitale. En effet, le gardien de 19 ans est prêté sans option d'achat au CD Nacional.

Après avoir passé trois saisons au PSG, Gonçalo Ramos a signé à l'AC Milan pour devenir un titulaire régulier en équipe première. Et il a tenu à faire passer un message fort au club de la capitale sur Instagram. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté Gonçalo Ramos.