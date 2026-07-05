PSG - Départ de Gonçalo Ramos : Un attaquant de Ligue 1 validé sur La Chaine L'Equipe pour le remplacer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 3 saisons au PSG, Gonçalo Ramos s'en est allé. En effet, à l'occasion de ce mercato estival, l'attaquant portugais a été vendu pour près de 70M€ au Milan AC. La question est alors de savoir si ce départ sera remplacé au sein de l'effectif de Luis Enrique. Le nom de Folarin Balogun a notamment circulé et voilà que le joueur de l'AS Monaco a été validé pour le PSG.

Auteur de 3 buts à la Coupe du monde avec les Etats-Unis, Folarin Balogun s'est fait remarquer durant cette compétition. De quoi lui ouvrir des portes pour son avenir ? A 24 ans, l'attaquant américain évolue aujourd'hui à l'AS Monaco. Mais pour combien de temps encore ? Alors que le club de la Principauté doit vendre cet été, Balogun pourrait donc partir et c'est ainsi que son nom a notamment été cité comme une piste suivie par le PSG dans le cadre de la succession de Gonçalo Ramos, vendu au Milan AC.

« Pour la Ligue 1, ça suffit. J’aime bien cette idée » Folarin Balogun signera-t-il au PSG ? Il a justement été question de cette rumeur sur le plateau de L'Equipe de Greg. A propos de l'attaquant américain de Monaco, Ambre Godillon a alors dit : « Un très bon prospect, c’est le haut du panier de la Ligue 1, il est technique, rapide. Je pense qu’il est un peu plus Luis Enrique compatible qu’un Gonçalo Ramos. Après, ma grande interrogation pour ceux qui arriveront après lui, c’est le niveau d’état d’esprit qui a été remarquable chez Ramos ». De son côté, Nabil Djellit a lui lâché : « Je l’aime bien Balogun. Pour la Ligue 1, ça suffit. J’aime bien cette idée ».