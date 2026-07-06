PSG - Transfert de Gonçalo Ramos : L'Italie n'en revient toujours pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis quelques jours, Gonçalo Ramos s'est engagé avec l'AC Milan qui a déboursé 74M€, hors bonus, pour recruter l'attaquant du PSG. Par conséquent, en Italie on suit avec plus d'attention les prestations du buteur portugais à la Coupe du monde. Et son but contre la Croatie n'a pas manqué de faire parler.

C'est le premier gros mouvement de l'été du côté du PSG. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord avec l'AC Milan pour le transfert de Gonçalo Ramos contre un chèque de 74M€, hors bonus. Un montant qui a d'abord surpris la presse italienne, qui commence toutefois à revoir son jugement après l'entrée en jeu du buteur portugais qui a inscrit le but de la qualification pour les huitièmes de finale contre la Croatie. La Gazzetta dello Sport a d'ailleurs hâte de le voir à l'œuvre en Serie A.

La presse italienne déjà fan de Gonçalo Ramos « Ramos est déjà en liesse : le Portugal est à ses pieds. Et Milan exulte… Ramos, recrue la plus chère de l’histoire du club, sera la pierre angulaire de l’attaque, tandis que Leão sera vendu car il souhaite partir et ne fait plus partie des plans de l’équipe. L'AC Milan peine à trouver un avant-centre de qualité depuis une vingtaine d’années. Depuis l’époque d’Inzaghi et de Sheva, exception faite d’Ibra et Giroud, ce fut une succession d’échecs et de déceptions : Morata et Origi, Gimenez et Kalinic, Piatek et Füllkrug. Comme si une malédiction planait sur ce maillot, une malédiction que seul un magicien pourrait lever », écrit le quotidien au papier rose.