PSG - Excellente nouvelle pour le mercato : Accord trouvé avec un joueur de l’équipe de France !

Axel Cornic

Le mercato estival semble s’emballer pour le Paris Saint-Germain, avec Kang-in Lee qui devrait quitter le club quelques jours après le départ de Gonçalo Ramos. Et le successeur de l’international sud-coréen aurait d’ores et déjà été trouvé, puisque RMC Sport annonce un accord avec Maghnes Akliouche, milieu offensif de l’AS Monaco actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France.

Le visage du double Champion d’Europe en titre devrait quelque peu changer en cette intersaison. Après Gonçalo Ramos, qui a signé du côté de l’AC Milan, le PSG devrait dire adieu à Kang-in Lee. Arrivé en 2023 en provenance de Majorque, le milieu offensif de 25 ans devrait vraisemblablement rejoindre Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

Akliouche d’accord avec le PSG A Paris, on n’a pas perdu de temps pour trouver son successeur. D’après les informations de RMC Sport, un accord aurait été trouvé entre le PSG et Maghnes Akliouche, annoncé dans le viseur de Luis Campos depuis l’été dernier déjà. Un contrat de cinq ans l’attendrait dans la capitale, mais il faudra désormais trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco, avec qui les négociations auraient à peine débuté. L’international français de 24 ans est actuellement évalué à 50M€ par le site spécialisé Transfermarkt.