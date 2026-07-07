Mercato : Maghnes Akliouche d'accord pour signer au PSG, qui doit être le prochain ?

La rédaction

Le Paris Saint-Germain a annoncé sa première recrue avec Alessandro Longoni lundi. Le portier italien formé à l'AC Milan âgé de 18 ans a signé un contrat de cinq saisons chez le double champion d'Europe. Et ce ne serait que le début puisque Maghnes Akliouche serait déjà tombé d'accord avec les dirigeants du PSG pour son futur contrat. Quelle autre recrue pour le club parisien ? C'est notre sondage du jour !

Le mercato d'été a officiellement débuté la semaine dernière pour le Paris Saint-Germain avec la vente de Gonçalo Ramos du côté de l'AC Milan pour 60M€ environ. Kang-in Lee devrait prendre le chemin de l'Atletico de Madrid avec une indemnité de transfert de 40M€ hors bonus. De quoi permettre à Luis Campos, conseiller football du PSG, d'éventuellement avoir la possibilité de dépenser sur le marché tout en restant dans les clous du Fair-play financier de l'UEFA. Ces dernières heures, les décideurs du club double champion d'Europe en titre auraient déjà mis la main sur un joueur de l'équipe de France annoncé à Paris depuis deux ans désormais : Maghnes Akliouche.

Yan Diomandé après Maghnes Akliouche ? Selon les informations de L'Equipe et du Parisien, le milieu offensif de l'AS Monaco se serait déjà mis d'accord sur le plan contractuel avec le PSG pour un bail de cinq saisons. A ce jour, l'unique obstacle à ce transfert serait l'indemnité de ce dernier. Les dirigeants parisiens auraient proposé une offre de 35M€ repoussée par le club monégasque. Mais force est de constater qu'au vu des avancées effectuées auprès de l'international français que cette opération ira au bout. En parallèle, le champion de France travaillerait sur le dossier Yan Diomandé, sensation de la première partie de la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire que le RB Leipzig assure vouloir garder à tout prix. Et après ?