Mercato : Maghnes Akliouche d'accord pour signer au PSG, qui doit être le prochain ?

Le Paris Saint-Germain a annoncé sa première recrue avec Alessandro Longoni lundi. Le portier italien formé à l'AC Milan âgé de 18 ans a signé un contrat de cinq saisons chez le double champion d'Europe. Et ce ne serait que le début puisque Maghnes Akliouche serait déjà tombé d'accord avec les dirigeants du PSG pour son futur contrat. Quelle autre recrue pour le club parisien ? C'est notre sondage du jour !
Le mercato d'été a officiellement débuté la semaine dernière pour le Paris Saint-Germain avec la vente de Gonçalo Ramos du côté de l'AC Milan pour 60M€ environ. Kang-in Lee devrait prendre le chemin de l'Atletico de Madrid avec une indemnité de transfert de 40M€ hors bonus. De quoi permettre à Luis Campos, conseiller football du PSG, d'éventuellement avoir la possibilité de dépenser sur le marché tout en restant dans les clous du Fair-play financier de l'UEFA. Ces dernières heures, les décideurs du club double champion d'Europe en titre auraient déjà mis la main sur un joueur de l'équipe de France annoncé à Paris depuis deux ans désormais : Maghnes Akliouche.
Yan Diomandé après Maghnes Akliouche ?
Selon les informations de L'Equipe et du Parisien, le milieu offensif de l'AS Monaco se serait déjà mis d'accord sur le plan contractuel avec le PSG pour un bail de cinq saisons. A ce jour, l'unique obstacle à ce transfert serait l'indemnité de ce dernier. Les dirigeants parisiens auraient proposé une offre de 35M€ repoussée par le club monégasque. Mais force est de constater qu'au vu des avancées effectuées auprès de l'international français que cette opération ira au bout. En parallèle, le champion de France travaillerait sur le dossier Yan Diomandé, sensation de la première partie de la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire que le RB Leipzig assure vouloir garder à tout prix. Et après ?
Eli Junior Kroupi, Michael Olise, Manu Koné ou Khephren Thuram ?
Le nom d'Eli Junior Kroupi a été lié au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Une opération à plus de 80M€ puisque Bournemouth ne se montrerait pas enclin à céder son jeune crack français de 20 ans recruté pour 13M€ l'année dernière. Mais ce n'est pas tout, Michael Olise qui est l'une des stars de l'équipe de France depuis le début du Mondial ferait particulièrement saliver les dirigeants du PSG. L'ailier droit du Bayern Munich de 24 ans est sous contrat en Bavière jusqu'en juin 2029 et aurait à cœur de prolonger selon certains médias allemands bien que le Real Madrid continue son pressing. La presse étrangère évoque entre autres les options Manu Koné et Khephren Thuram, mais quelle doit être la prochaine recrue après Alessandro Longoni et sans doute Maghnes Akliouche ?