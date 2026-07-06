Transfert de Yan Diomandé : Le PSG a choisi une stratégie risquée sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable sensation en Bundesliga cette saison, Yan Diomandé a confirmé tout son talent durant cette Coupe du Monde 2026. Souhaitant rejoindre le PSG, l’international Ivoirien attend désormais que le club parisien se mette d’accord avec le RB Leipzig, exigeant dans les négociations. A ce sujet, les dirigeants parisiens optent pour une stratégie sur la durée. Explications.

Élu meilleur jeune joueur de Bundesliga cette saison, Yan Diomandé a rapidement attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Si Liverpool est très intéressé, l’ailier de 19 ans lui, a fait de rejoindre le PSG, sa grande priorité de l’été. Alors que Paris et le RB Leipzig entretiennent de bonnes relations, Nasser Al-Khelaïfi mène les négociations avec le club allemand afin de finaliser l’opération qui pourrait atteindre les 100M€…

Le PSG prêt à jouer la montre dans le dossier Yan Diomandé Car pour le moment, le RB Leipzig se montre très exigeant concernant l’avenir de l’international Ivoirien. A ce propos, l’Equipe révèle que le PSG espère obtenir le transfert de Yan Diomandé dans le meilleur deal possible. Pour cela, les dirigeants parisiens comptent à agir sur la durée, conscients qu’il reste du temps sur cette fenêtre de mercato. Une stratégie risquée, car Paris compte faire patienter le club allemand dans ce dossier…