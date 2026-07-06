Transfert de Yan Diomandé : Le PSG a choisi une stratégie risquée sur le mercato !

Véritable sensation en Bundesliga cette saison, Yan Diomandé a confirmé tout son talent durant cette Coupe du Monde 2026. Souhaitant rejoindre le PSG, l’international Ivoirien attend désormais que le club parisien se mette d’accord avec le RB Leipzig, exigeant dans les négociations. A ce sujet, les dirigeants parisiens optent pour une stratégie sur la durée. Explications.
Élu meilleur jeune joueur de Bundesliga cette saison, Yan Diomandé a rapidement attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Si Liverpool est très intéressé, l’ailier de 19 ans lui, a fait de rejoindre le PSG, sa grande priorité de l’été. Alors que Paris et le RB Leipzig entretiennent de bonnes relations, Nasser Al-Khelaïfi mène les négociations avec le club allemand afin de finaliser l’opération qui pourrait atteindre les 100M€…
Le PSG prêt à jouer la montre dans le dossier Yan Diomandé
Car pour le moment, le RB Leipzig se montre très exigeant concernant l’avenir de l’international Ivoirien. A ce propos, l’Equipe révèle que le PSG espère obtenir le transfert de Yan Diomandé dans le meilleur deal possible. Pour cela, les dirigeants parisiens comptent à agir sur la durée, conscients qu’il reste du temps sur cette fenêtre de mercato. Une stratégie risquée, car Paris compte faire patienter le club allemand dans ce dossier…
« Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine »
En attendant, le directeur sportif du RBL Marcel Schäfer, campe sur ses positions pour le moment. « Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins », a révélé le dirigeant auprès de BILD.