PSG - «Al-Khelaïfi n'aura pas un prix d'ami» : Le transfert de Yan Diomandé est relancé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très discret sur le mercato cet été, le PSG pourrait bien changer ses habitudes. Si la Coupe du monde occupe les esprits en ce moment, le club de la capitale a plusieurs dossiers en tête pour un éventuel recrutement dans les semaines à venir. Parmi eux, le nom de Yan Diomandé intéressé beaucoup les dirigeants parisiens. Mais le joueur ivoirien ne sera pas facile à recruter...

Parmi les jeunes joueurs qui affolent le mercato en ce moment, Yan Diomandé est sûrement l'un de ceux à faire le plus de bruit. Le joueur de 19 ans sort d'une énorme saison avec le RB Leipzig et était bien sûr présent avec la Côte d'Ivoire pour disputer la Coupe du monde 2026. Eliminé en 16èmes de finale face à la Norvège, il peut maintenant se concentrer sur son avenir. D'après Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, le PSG n'a pas beaucoup avancé dans ce dossier.

Le PSG veut Diomandé Auteur de 12 buts et 8 passes décisives en Bundesliga avec le RB Leipzig, Yan Diomandé a brillé. A seulement 19 ans, l'ailier suscite l'intérêt de nombreux clubs sur le mercato en ce moment et l'Ivoirien pourrait rejoindre un plus grand club dans les prochaines semaines. Parmi les principaux prétendants, le PSG ne cache pas sa volonté de le recruter mais ce ne sera pas simple. « Concernant Diomandé, pas d'avancée notable selon nos informations. Leipzig est très gourmand et ce n'est pas parce que Nasser s'entend très bien avec le président du club allemand qu'il aura droit à un prix d'ami » assure Laurent Perrin dans un chat avec les internautes.