Mercato - PSG : Fabrizio Romano confirme l’identité du nouvel attaquant ?

Amadou Diawara

Alors que Gonçalo Ramos a signé à l'AC Milan, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi compterait renforcer son attaque lors de ce mercato estival. D'ailleurs, le club de la capitale aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Maghnes Akliouche. Alors que le PSG aurait lancé les négociations avec l'AS Monaco, Fabrizio Romano a confirmé que l'international français était sur le point de signer au PSG.

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Gonçalo Ramos a rendu de précieux services au club de la capitale pendant trois saisons. Véritable joker de luxe de Luis Enrique ces dernières années, le buteur de 25 ans a décidé de changer d'air cet été pour retrouver une place de titulaire. En effet, Gonçalo Ramos a paraphé un contrat de cinq saisons à l'AC Milan, soit jusqu'au 30 juin 2031.

Le PSG a trouvé un accord avec Akliouche Via Instagram, Gonçalo Ramos a tenu à faire ses adieux au PSG. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté l'international portugais.