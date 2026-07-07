L’OM reçoit une menace sur le mercato : Un plan B à Mason Greenwood est activé en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Mason Greenwood reste la priorité de l'AS Roma pour cet été, l'intransigeance de l'OM concernant le montant de son transfert pourrait bien faire basculer ce dossier. D'autant plus que le club italien ne manquerait pas d'options de repli avec notamment la possibilité de recruter Rafael Leao, poussé au départ par l'AC Milan.

Il y a quelques jours, le nouveau président de l'OM Stéphane Richard ne s'en cachait pas, le club va devoir vendre cet été. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait-il dans les colonnes de La Provence. Selon les informations de RMC Sport, l'OM doit même récupérer 80M€, ce qui va contraindre les Marseillais à vendre leurs meilleurs éléments.

L'AS Roma insiste pour Greenwood... Par conséquent, Mason Greenwood est en première ligne. Et cela tombe bien puisque l'AS Roma en a fait sa priorité et aurait même déjà trouvé un accord avec le numéro 10 de l'OM pour un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel estimé à 4,5M€. Mais pour le moment, les deux clubs peinent à trouver un terrain d'entente sur le plan économique. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Dan Friedkin, le président du club italien aurait donné son feu vert pour une offre de 45M€, bonus compris. Mais encore faut-il que l'OM accepte.