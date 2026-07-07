OM - Transfert de Mason Greenwood : La photo qui enflamme la presse italienne

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood semble se rapprocher doucement mais surement de la fin de son aventure marseillaise. Comme le reste des joueurs il était présent ce lundi lors de la reprise, mais l’Olympique de Marseille aurait d’ores et déjà acté le départ de sa star, avec un possible transfert à plus de 50M€ qui pourrait se dessiner.

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a plusieurs semaines déjà, mais pour le moment l’OM n’a encore rien fait sur le front des départs. Mais ça pourrait très vite changer, puisque le club phocéen a cruellement besoin de vendre, surtout après la récente mise en garde de l’UEFA. Et on connait déjà le premier gros dossier de l’été...

L’OM rêve d’un transfert historique Il s’agit évidemment de Mason Greenwood, dont l’avenir fait énormément parler en ce début de mercato. L’ailier de 24 ans semble être dans le viseur de plusieurs clubs à l’étranger, mais l’OM n’a aucune intention de le brader. Il est actuellement évalué à 55M€ par le site spécialisé Transfermarkt et c’est justement autour de ce montant, qu’aurait été fixé le prix de départ de son éventuel transfert. La Gazzetta dello Sport explique que l’AS Roma serait prête à offrir jusqu’à 45M€ bonus compris, mais ce ne serait pas encore suffisant pour les Marseillais.