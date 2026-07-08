OM : Le père de Mason Greenwood réclame une folie... et va faire capoter son transfert ?

L'avenir de Mason Greenwood continue d'animer la presse italienne. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM est la priorité de l'AS Roma depuis plusieurs semaines. Mais le père du joueur anglais sème la pagaille dans les négociations puisqu'il aurait réclamé 1M€ supplémentaire auprès du club italien avec lequel un accord avait pourtant été trouvé.
Le temps presse pour l'OM qui doit absolument conclure plusieurs ventes afin de renflouer ses caisses. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait d'ailleurs Stéphane Richard dans La Provence il y a quelques jours. Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood devient une priorité.
Le père de Greenwood réclame 1M€ de plus à l'AS Roma...
Mais l'entourage de l'ailier anglais pourrait bien ralentir le processus. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Andrew Greenwood, le père du numéro 10 de l'OM, serait retourné voir les dirigeants de l'AS Roma, avec lesquels il avait pourtant un accord, afin de réclamer 1M€ supplémentaires pour le salaire de son fils. Après avoir accepté un contrat de 5 ans assortis d'un salaire estimée à 4,5M€, Andrew Greenwood a donc revu ses exigences à la hausse.
... ce qui donne l'avantage à Fenerbahçe
Une décision qui surprise l'AS Roma qui n'a aucune intention de répondre aux exigences de l'entourage de Mason Greenwood. Mais s'il a décidé de réclamer un plus gros salaire, c'est probablement parce que dans le même temps Fenerbahçe a accéléré pour le transfert du numéro 10 de l'OM, et le club turc offre un plus gros salaire que l'AS Roma. Autrement dit, la tendance est désormais clairement à transfert en Turquie pour Mason Greenwood.