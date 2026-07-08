OM : Le père de Mason Greenwood réclame une folie... et va faire capoter son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Mason Greenwood continue d'animer la presse italienne. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM est la priorité de l'AS Roma depuis plusieurs semaines. Mais le père du joueur anglais sème la pagaille dans les négociations puisqu'il aurait réclamé 1M€ supplémentaire auprès du club italien avec lequel un accord avait pourtant été trouvé.

Le temps presse pour l'OM qui doit absolument conclure plusieurs ventes afin de renflouer ses caisses. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait d'ailleurs Stéphane Richard dans La Provence il y a quelques jours. Dans cette optique, la vente de Mason Greenwood devient une priorité.

Le père de Greenwood réclame 1M€ de plus à l'AS Roma... Mais l'entourage de l'ailier anglais pourrait bien ralentir le processus. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Andrew Greenwood, le père du numéro 10 de l'OM, serait retourné voir les dirigeants de l'AS Roma, avec lesquels il avait pourtant un accord, afin de réclamer 1M€ supplémentaires pour le salaire de son fils. Après avoir accepté un contrat de 5 ans assortis d'un salaire estimée à 4,5M€, Andrew Greenwood a donc revu ses exigences à la hausse.