OM - Transfert à 50M€ : Un accord est annoncé à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contraint de vendre cet été, l'OM a fait du transfert de Mason Greenwood une priorité. Dans cette optique, le club phocéen aurait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour un transfert qui pourrait avoisiner les 50M€, bonus compris. Tout serait désormais proche d'aboutir.

Ce n'est un secret pour personne, l'OM doit vendre cet été afin de renflouer ses caisses et répondre aux exigences de la DNCG et de l'UEFA. Dans les colonnes de La Provence, Stéphane Richard n'avait d'ailleurs pas caché la situation. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM.

Accord Fenerbahçe-OM pour Greenwood ? Dans cette optique, le cas Mason Greenwood est au cœur de tous les débats. Et pour cause, l'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif de l'OM, mais les Marseillais ont refusé de le brader, ce qui a compliqué les discussions avec l'AS Roma... et permis à Fenerbahçe de débarquer en force dans ce dossier. A tel point que selon les informations de Fanatik, les deux clubs ont même trouvé un accord pour un transfert qui devrait avoisiner les 45M€ +5 M€ de bonus. Le paiement du transfert devrait être échelonné.