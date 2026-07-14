Mission impossible à l'OM : Grégory Lorenzi se lance un énorme défi sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement nommé directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi mesure l'ampleur de la tâche qui l'attend à Marseille. Mais surtout, l'ancien dirigeant de Brest va désormais s'attaquer au plus gros défi de l'été, à savoir trouver un remplaçant à Mason Greenwood avec un budget très restreint.

L'été de l'OM s'annonce très délicat et devrait être marqué par une sacrée cure d'austérité. D'ailleurs, il y a quelques jours, Stéphane Richard ne s'en cachait pas. « Je voudrais éviter dès maintenant la valse des arrivées et des départs mais, la situation actuelle nous contraint à remanier profondément l’effectif. Nous devons nous séparer d’un certain nombre de joueurs, pour rétablir l’équilibre financier, et pour réduire drastiquement la masse salariale. On ne peut pas garder un effectif qui engendre une masse salariale supérieure à 100 millions d’euros par an », confiait le président de l'OM dans les colonnes de La Provence.

Mason Greenwood file à Fenerbahçe Par conséquent, la vente de Mason Greenwood est rapidement devenue une obligation. Et alors que l'AS Roma a longtemps tenu la corde, c'est finalement Fenerbahçe qui va recruter l'ailier anglais. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'OM a accepté une offre de 40M€ + 2M€ de bonus. En sachant que Manchester United et Getafe doivent se partager 40% de cette somme, il ne devrait rester que 24M€ pour le club phocéen. Un montant loin d'être suffisant pour sauver l'OM.