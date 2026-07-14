Surprise au PSG : Luis Campos a négocié en secret un transfert que personne n'avait vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est d'ores-et-déjà l'une des surprises de l'été sur le mercato. En effet, contre toute attente, le PSG va recruter Lucas Digne, qui a évolué à Paris durant deux saisons par le passé. Un transfert qui a été préparé en amont par Luis Campos.

C'est un transfert que personne n'avait vu venir. Alors que le PSG cherche une doublure à Nuno Mendes, les recherches portaient initialement sur le recrutement d'un jeune joueur prometteur. Dans cette optique, le nom de Dayann Méthalie avait notamment circulé. Mais le club de la capitale a décidé de totalement revoir ses plans puisque la presse anglaise a révélé que le PSG allait finalement rapatrier Lucas Digne. Passé par Paris entre 2013 et 2016 (il était prêté à l'AS Roma lors de la saison 2015-2016), le joueur d'Aston Villa va donc faire son grand retour pour un peu moins de 10M€.

Lucas Digne au PSG, des négociations entamées il y a un mois Une information sortie de nulle part, mais qui n'est pas le résultat d'une décision prise à la hâte par la direction du PSG. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les discussions ont débuté il y a environ un mois et le profil de Lucas Digne a fini par convaincre Luis Campos d'accélérer. Français, expérimenté, peu cher, l'ancien Lillois présente également l'avantage d'avoir évolué sous les ordres de Luis Enrique lors de la saison 2016-2017 et le technicien espagnol en garde visiblement un excellent souvenir, lui qui apprécie notamment le professionnalisme de Lucas Digne.