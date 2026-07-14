Surprise au PSG : Luis Campos a négocié en secret un transfert que personne n'avait vu venir !

C'est d'ores-et-déjà l'une des surprises de l'été sur le mercato. En effet, contre toute attente, le PSG va recruter Lucas Digne, qui a évolué à Paris durant deux saisons par le passé. Un transfert qui a été préparé en amont par Luis Campos.
C'est un transfert que personne n'avait vu venir. Alors que le PSG cherche une doublure à Nuno Mendes, les recherches portaient initialement sur le recrutement d'un jeune joueur prometteur. Dans cette optique, le nom de Dayann Méthalie avait notamment circulé. Mais le club de la capitale a décidé de totalement revoir ses plans puisque la presse anglaise a révélé que le PSG allait finalement rapatrier Lucas Digne. Passé par Paris entre 2013 et 2016 (il était prêté à l'AS Roma lors de la saison 2015-2016), le joueur d'Aston Villa va donc faire son grand retour pour un peu moins de 10M€.
Lucas Digne au PSG, des négociations entamées il y a un mois
Une information sortie de nulle part, mais qui n'est pas le résultat d'une décision prise à la hâte par la direction du PSG. En effet, selon les informations de L'EQUIPE, les discussions ont débuté il y a environ un mois et le profil de Lucas Digne a fini par convaincre Luis Campos d'accélérer. Français, expérimenté, peu cher, l'ancien Lillois présente également l'avantage d'avoir évolué sous les ordres de Luis Enrique lors de la saison 2016-2017 et le technicien espagnol en garde visiblement un excellent souvenir, lui qui apprécie notamment le professionnalisme de Lucas Digne.
Un rôle de grand frère pour Nuno Mendes
De son côté, Lucas Digne n'a pas hésité longtemps avant d'accepter ce défi. Selon L'EQUIPE, il se voyait même il y a quelques mois participer à la montée en puissance de Nuno Mendes. Il s'agit alors que d'un souhait en privé, mais qui va finalement se concrétiser. En effet, l'international français a parfaitement conscience qu'il sera la doublure du Portugais dont il aura le rôle de grand frère au quotidien. Ces derniers jours, Lucas Digne affichait même en privé sa volonté de « boucler la boucle » avec le PSG.