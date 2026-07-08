Mercato - PSG : La doublure de Nuno Mendes dénichée en Ligue 1 ?

Bien que pour le moment, ce sont surtout Yan Diomandé et Maghnes Akliouche qui semblent être les dossiers les plus chauds pour le mercato du PSG, Luis Enrique souhaite également recruter un latéral gauche prometteur afin d'assurer le rôle de doublure de Nuno Mendes. Dans cette optique, le technicien espagnol apprécierait le profil de Dayann Méthalie.
Le mercato du PSG semble bel et bien lancé. Du côté des ventes tout d'abord avec celle déjà actée de Gonçalo Ramos pour 74M€ à l'AC Milan, et celle imminente de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid contre un chèque de 35M€. En ce qui concerne le recrutement, Alessandro Longoni est la première recrue estivale du PSG. Le jeune portier italien s'est engagé libre en provenance de l'AC Milan. En parallèle, Luis Campos accélérerait pour conclure les transferts des Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig).
Le PSG veut un nouveau latéral gauche
Mais le PSG ne cherche pas à renforcer que son secteur offensif. En effet, L'EQUIPE a révélé récemment que Luis Enrique souhaiterait voir débarquer un nouveau latéral gauche afin de venir concurrencer Nuno Mendes. Il faut dire que pour le moment, c'est Lucas Hernandez qui assume ce rôle, mais il possède un profil très différent de celui de l'international portugais. C'est la raison pour laquelle le technicien espagnol souhaiterait voir débarquer un nouveau joueur à ce poste. Dans l'idéal, le PSG veut poursuivre sur son projet en dénichant un joueur à fort potentiel capable dans un premier temps d'évoluer dans l'ombre de Nuno Mendes.
Luis Enrique apprécie Dayann Méthalie
Dans cette optique, selon les informations de ParisTeam, Luis Enrique apprécierait tout particulièrement Dayann Méthalie. Du haut de ses 20 ans, le joueur qui sort de sa première saison en professionnel avec son club formateur, Toulouse, coche toutes les cases. En effet, Méthalie est très prometteur et il est correspond également à la volonté du PSG de mettre la main sur les plus grands espoirs présents. Et son profil sportif colle aussi parfaitement avec ce que recherche Luis Enrique puisque Dayann Méthalie est un latéral offensif, comme Nuno Mendes, mais il est également doté d'une belle qualité technique, ce qui lui permet d'être très précis à la passe. Reste désormais à savoir si le PSG