Mercato - PSG : La doublure de Nuno Mendes dénichée en Ligue 1 ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que pour le moment, ce sont surtout Yan Diomandé et Maghnes Akliouche qui semblent être les dossiers les plus chauds pour le mercato du PSG, Luis Enrique souhaite également recruter un latéral gauche prometteur afin d'assurer le rôle de doublure de Nuno Mendes. Dans cette optique, le technicien espagnol apprécierait le profil de Dayann Méthalie.

Le mercato du PSG semble bel et bien lancé. Du côté des ventes tout d'abord avec celle déjà actée de Gonçalo Ramos pour 74M€ à l'AC Milan, et celle imminente de Lee Kang-In à l'Atlético de Madrid contre un chèque de 35M€. En ce qui concerne le recrutement, Alessandro Longoni est la première recrue estivale du PSG. Le jeune portier italien s'est engagé libre en provenance de l'AC Milan. En parallèle, Luis Campos accélérerait pour conclure les transferts des Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig).

Le PSG veut un nouveau latéral gauche Mais le PSG ne cherche pas à renforcer que son secteur offensif. En effet, L'EQUIPE a révélé récemment que Luis Enrique souhaiterait voir débarquer un nouveau latéral gauche afin de venir concurrencer Nuno Mendes. Il faut dire que pour le moment, c'est Lucas Hernandez qui assume ce rôle, mais il possède un profil très différent de celui de l'international portugais. C'est la raison pour laquelle le technicien espagnol souhaiterait voir débarquer un nouveau joueur à ce poste. Dans l'idéal, le PSG veut poursuivre sur son projet en dénichant un joueur à fort potentiel capable dans un premier temps d'évoluer dans l'ombre de Nuno Mendes.