Mercato - PSG : Une folie à 280M€ avec un joueur de l’équipe de France ?

Pierrick Levallet

Du côté du PSG, le mercato est en train de s’emballer. Bradley Barcola fait partie des noms qui suscitent l’agitation sur le marché des transferts. Arsenal aimerait mettre la main sur l’ailier de 23 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, et pourrait d’ailleurs chercher à le recruter en plus d’un autre gros joueur de Premier League.

Le PSG avait prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’emballer du côté du club de la capitale. Les dirigeants parisiens pourraient notamment perdre Bradley Barcola. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’ailier de 23 ans n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool, Arsenal serait également sur le coup. Les Gunners pourraient d’ailleurs chercher à recruter l’international français, toujours en lice dans cette Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, en même temps qu’un certain Morgan Rogers.

Morgan Rogers et Bradley Barcola à Arsenal cet été ? « Arsenal semble très chaud pour Morgan Rogers. Mais peuvent-ils signer Barcola avec ? Je ne suis pas sûr. J’ai reçu un message d’une source à Arsenal, ou atour d’Arsenal, qui me disait la semaine dernière qu’ils pensent qu’Arsenal est en pole position pour Barcola. Mais je ne sais pas si c'est si clair que ça. On ne sait pas avec certitude s'il s'en va - c'est une autre question » a expliqué le journaliste du Daily Mail Lewis Steele.