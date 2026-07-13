PSG - Gonçalo Ramos : Il sort du silence après son transfert

Axel Cornic

Arrivé en 2023 en provenance de Benfica, Gonçalo Ramos a quitté le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Doublure d’Ousmane Dembélé depuis plus d’un an, l’attaquant portugais a signé pour l’AC Milan et son transfert a rapporté près de 75M€ dans les caisses du club parisien.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football portugais, Gonçalo Ramos n’a pas vraiment explosé au PSG. Il n’est en effet pas vraiment le profil préféré de Luis Enrique au poste d’attaquant et surtout, l’ancien de Benfica a eu devant lui un certain Ousmane Dembélé, devenu Ballon d’Or en 2025. Trois ans après, le voilà donc parti vers un club qui semble pouvoir lui offrir une place de titulaire.

Gonçalo Ramos quitte le PSG En pleine Coupe du monde, l’AC Milan a en effet annoncé la signature de Gonçalo Ramos, qui n’a pu faire ses adieux au PSG que via les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin » a écrit l’international portugais, via son compte Instagram. « Je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille ».