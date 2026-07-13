Ferran Torres au PSG : Le nouvel indice qui confirme son transfert ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027, Ferran Torres pourrait signer au PSG lors ce mercato estival. Alors que les deux parties auraient un accord de principe pour signer un contrat de cinq saisons, le FC Barcelone serait ouvert à une vente, et ce, pour ne pas avoir à payer des frais supplémentaires à Manchester City.

Désireux de devenir un titulaire régulier, Gonçalo Ramos a quitté le PSG. En effet, le buteur portugais de 25 ans a signé à l'AC Milan. Sur son compte Instagram, Gonçalo Ramos a fait passer un message fort au PSG.

Le Barça doit payer 7-8M€ à City si Ferran Torres rempile « Aujourd’hui, l’un des chapitres les plus marquants de ma carrière touche à sa fin. Porter le maillot du PSG fut un privilège et un honneur que je garderai à jamais en moi. Ensemble, nous avons écrit une histoire inoubliable. Nous avons remporté deux titres en Ligue des Champions ainsi que divers autres trophées, et nous avons partagé des moments qui resteront gravés à jamais dans la mémoire de tous ceux qui ont pris part à cette aventure. Je tiens à remercier mes coéquipiers, le staff technique, la direction et, surtout, les supporters. Merci d’avoir cru en moi, de nous avoir soutenus dans les moments difficiles et d’avoir célébré chaque victoire avec nous. Votre soutien a été essentiel à chacune de nos réussites. Aujourd’hui, je pars, mais je laisse une partie de mon cœur dans ce club. Le PSG restera toujours une maison pour moi, et je garderai la fierté d’avoir contribué à écrire un chapitre de son histoire. Merci pour tout. Paris occupera pour toujours une place particulière dans mon cœur et dans celui de ma famille », a posté Gonçalo Ramos sur les réseaux sociaux.