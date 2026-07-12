Mercato - PSG : Le successeur de Gonçalo Ramos déniché... au FC Barcelone ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avant-centre de qualité au PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos a prouvé qu'il avait d'immenses qualités qui lui permettraient sans douter de briller encore plus dans un autre club. Le Portugais, dont le départ se rapprochait ces dernières semaines, a fini par signer à l'AC Milan. Et pour le remplacer, un nom résonne ces derniers jours du côté du FC Barcelone.

En quittant le PSG pour 74M€, Gonçalo Ramos est devenu le transfert le plus cher de l'histoire de l'AC Milan et il est aussi le deuxième départ le plus onéreux côté parisien. Le Portugais de 25 ans s'est imposé comme un grand avant-centre à Paris mais il a dû faire face à une grosse concurrence qui ne lui permettait pas forcément de briller comme il le souhaitait. Avec ce départ, le PSG perd tout de même un élément fort de son effectif et pour le remplacer, le nom de Ferran Torres a été largement cité.

Gonçalo Ramos quitte Paris, le PSG a déjà son remplaçant En effet, ces dernières heures, les rumeurs autour de Ferran Torres au PSG se sont intensifiées. Selon le journaliste Abdellah Boulma sur X, l'Espagnol de 26 ans a un profil qui plaît beaucoup aux dirigeants parisiens et en particulier à Luis Enrique, qui le cible depuis longtemps. S'il y a bien un intérêt pour l'avant-centre du FC Barcelone, il faudra réussir à trouver un accord pour valider ce transfert qui pourrait atteindre les 50M€, sa valeur actuelle sur Transfermarkt. La succession de Gonçalo Ramos est une affaire qui suscite beaucoup d'attention en ce moment.