PSG - Départ de Gonçalo Ramos : Un transfert de rêve à 95M€ tombe à l’eau !

Pierrick Levallet

Après avoir scellé le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant pour le remplacer. Le club de la capitale aurait ainsi coché le nom d’Eli Junior Kroupi sur sa liste. Le joueur de Bournemouth était même une cible de rêve pour les Rouge-et-Bleu. Mais son transfert semble être en train de tomber à l’eau.

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, qui s’est engagé du côté de l’AC Milan. Les dirigeants parisiens auraient alors multiplié les pistes, et auraient notamment activé celle menant à Eli Junior Kroupi. L’international Espoirs français a marqué les esprits avec Bournemouth en Premier League. Mais le crack de 20 ans ne devrait pas s’engager chez les Rouge-et-Bleu cet été.

Eli Junior Kroupi au PSG, c'est terminé D’après les informations de TEAMtalk, Eli Junior Kroupi était jusque-là vu en interne comme une cible de rêve pour le PSG afin de remplacer Gonçalo Ramos. Mais l’ancien du FC Lorient ne serait pas prêt à faire son retour en Ligue 1, notamment parce qu’il refuserait d’être cantonné à un rôle de remplaçant derrière Ousmane Dembélé et les autres stars offensives parisiennes. Eli Junior Kroupi - estimé aux alentours de 95M€ par Bournemouth - serait ainsi plus tenté par un transfert à Tottenham, où il serait amené à avoir un rôle plus important.