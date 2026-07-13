Transfert bouclé à l’OM : Fabrizio Romano confirme un accord total !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Mason Greenwood se rapproche de plus en plus d’un départ, très certainement vers Fenerbahçe, l’Anglais ne sera pas le seul à quitter l’OM dans les prochains jours. Un an seulement après son arrivée, Hamed Junior Traoré va lui aussi s’en aller. Un accord a été trouvé avec le Genoa dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

Après Kevin Strootman, Vitinha ou bien Ruslan Malinovskyi, l’OM a une nouvelle fois mis ses bonnes relations avec le Genoa à contribution. Marseille y a envoyé plusieurs joueurs auxquels il cherchait une porte de sortie ces dernières années, et cela va encore être le cas cet été. En effet, Hamed Junior Traoré est sur le point de quitter la cité phocéenne pour rejoindre les Rossoblu.

Confirmation de l’accord avec le Genoa pour Traoré Comme indiqué par Foot Mercato vendredi, un accord a été conclu entre l’OM et le Genoa, pour un prêt avec une option d’achat estimée à 8M€ de l’international ivoirien (11 sélections). Dimanche, Gianluca Di Marzio confirmait qu’un terrain d’entente avait été trouvé entre les deux clubs, tout comme Fabrizio Romano. Selon ce dernier, l’OM et le Genoa ont finalisé les termes de leur accord. Le joueur âgé de 26 ans va passer sa visite médicale cette semaine et donc quitter Marseille un an seulement après son arrivée en provenance de Bournemouth.