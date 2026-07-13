Transfert bouclé à l’OM : Fabrizio Romano confirme un accord total !

Alors que Mason Greenwood se rapproche de plus en plus d’un départ, très certainement vers Fenerbahçe, l’Anglais ne sera pas le seul à quitter l’OM dans les prochains jours. Un an seulement après son arrivée, Hamed Junior Traoré va lui aussi s’en aller. Un accord a été trouvé avec le Genoa dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.
Après Kevin Strootman, Vitinha ou bien Ruslan Malinovskyi, l’OM a une nouvelle fois mis ses bonnes relations avec le Genoa à contribution. Marseille y a envoyé plusieurs joueurs auxquels il cherchait une porte de sortie ces dernières années, et cela va encore être le cas cet été. En effet, Hamed Junior Traoré est sur le point de quitter la cité phocéenne pour rejoindre les Rossoblu.
Confirmation de l’accord avec le Genoa pour Traoré
Comme indiqué par Foot Mercato vendredi, un accord a été conclu entre l’OM et le Genoa, pour un prêt avec une option d’achat estimée à 8M€ de l’international ivoirien (11 sélections). Dimanche, Gianluca Di Marzio confirmait qu’un terrain d’entente avait été trouvé entre les deux clubs, tout comme Fabrizio Romano. Selon ce dernier, l’OM et le Genoa ont finalisé les termes de leur accord. Le joueur âgé de 26 ans va passer sa visite médicale cette semaine et donc quitter Marseille un an seulement après son arrivée en provenance de Bournemouth.
Le Genoa prendra en charge son salaire
Une opération qui ne va pas vraiment renflouer les caisses de l’OM, mais qui va tout de même lui permettre de faire des économies sur son salaire. D’après La Provence, qui précise qu’il s’agit d’un prêt payant de 2M€, le Genoa va prendre en charge l’intégralité des émoluments d’Hamed Junior Traoré, estimés à 320 000€ par mois. Gêné par plusieurs blessures et rechutes, l’ancien joueur de l’AJ Auxerre a eu du mal à se mettre en évidence à Marseille et tentera donc de se relancer dans un championnat qu’il connait bien, lui qui est déjà passé par Empoli, Sassuolo et Naples.