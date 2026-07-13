Ferran Torres au PSG : Le FC Barcelone lâche une réponse sur ce transfert !

Amadou Diawara

Pour combler le vide laissé par Gonçalo Ramos, transféré à l'AC Milan le 30 juin, le PSG songerait à boucler la signature de Ferran Torres. Présent à Dallas avant la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'Espagne, Joan Laporta - président du FC Barcelone - a lâché ses vérités sur l'avenir de son attaquant.

Après trois saisons de bons et loyaux services au PSG, Gonçalo Ramos a décidé d'aller voir ailleurs. En effet, l'international portugais a été transféré à l'AC Milan pour une somme proche de 74M€ le 30 juin.

«Nous n’avons pas encore eu de confirmation» Orphelin de Gonçalo Ramos, le PSG souhaiterait recruter un nouvel avant-centre pour le remplacer. Pour ce faire, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Ferran Torres, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027 avec le FC Barcelone. Comme l'a confirmé Nicolo Schira dernièrement, le PSG aurait déjà un accord de principe avec l'international espagnol, et ce, pour parapher un bail de cinq saisons. Mais quelle est la position du FC Barcelone ?