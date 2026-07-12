Mercato - Ferran Torres au PSG : Un cadeau à 15M€ pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Le club de la capitale aurait alors jeté son dévolu sur Ferran Torres. L’international espagnol serait déjà favorable à un transfert chez les Rouge-et-Bleu. Et les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient possiblement recevoir un joli cadeau pour le joueur du FC Barcelone.

Le mercato est en train de s’enflammer du côté du PSG. Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le club de la capitale a prévu de se renforcer. Les dirigeants parisiens se seraient ainsi mis en quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos, parti à l’AC Milan. Les Rouge-et-Bleu auraient alors jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Un accord aurait déjà été trouvé entre l’international espagnol et les pensionnaires de la Ligue 1. Les doubles champions d’Europe pourraient d’ailleurs bénéficier d’un joli cadeau pour son transfert.

Le PSG va économiser 15M€ sur Ferran Torres ? La presse espagnole a en effet indiqué que le FC Barcelone attendait aux alentours de 50M€ pour le départ de Ferran Torres. Mais d’après les informations de Caught Offside, 35M€ seraient suffisants pour convaincre les Blaugrana. Après avoir mis la main sur Anthony Gordon, le club culé serait sur le point d’accueillir Karim Adeyemi (Borussia Dortmund). Les pensionnaires de la Liga seraient ainsi plus à même de laisser filer Ferran Torres, et pourraient faire cadeau de 15M€ au PSG ou à un autre club pour son transfert.