Mercato - Lucas Digne : La raison qui a poussé le PSG à boucler son retour

Axel Cornic

Après avoir notamment dit adieu à Kang-in Lee et Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain devrait bientôt annoncer une recrue surprenante. Plusieurs sources en France comme à l’étranger annoncent en effet un accord avec Aston Villa pour Lucas Digne, actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France et déjà passé par le club parisien entre 2013 et 2016.

C’est la grande surprise de ce mercato estival. A la recherche de sang neuf pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, Luis Campos aurait décidé d’activer la piste menant à Lucas Digne. Un nom qui sort un peu de nulle part, mais qui est bien connu du côté du PSG.

Lucas Digne de retour au PSG Le latéral gauche de 32 ans est en effet déjà passé par Paris, puisqu’il a porté les couleurs du club de 2013 à 2016, avant de rejoindre le FC Barcelone. Et c’est là-bas qu’il a croisé le chemin d’un certain Luis Enrique, même s’il ne l’a eu comme entraineur qu’une seule saison. Sauf catastrophe de dernière minute, les deux devraient donc se retrouver 10 ans après au PSG, avec Lucas Digne qui pourrait bien devenir la doublure officielle de Nuno Mendes dans le couloir gauche.