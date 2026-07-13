Transfert au PSG : Un joueur de l'équipe de France recruté pour moins de 10M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lucas Digne au PSG, c'est fait ! C'est du moins l'information communiquée par Fabrizio Romano ce lundi. Par le biais de sa clause libératoire incluse dans le contrat signé à Aston Villa l'été dernier, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler le retour de l'arrière gauche de l'équipe de France une décennie après son départ pour le FC Barcelone.

En voilà une information à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Alors que la Coupe du monde 2026 se trouve dans sa dernière ligne droite avec les deux demi-finales opposant l'équipe de France à l'Espagne mardi ainsi que l'Angleterre à l'Argentine mercredi, une rumeur de transfert a fait son émergence dans la presse britannique ce lundi. The Daily Mail a divulgué à ses lecteurs un intérêt des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le latéral gauche d'Aston Villa titulaire dans le couloir gauche des Bleus au Mondial : Lucas Digne.

«Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français» L'ancien joueur du PSG (2013-2016 avec un prêt à la Roma d'un an) est sous contrat à Aston Villa jusqu'en juin 2028, un bail prolongé l'été dernier. Et pourtant, c'est un transfert qui est bel et bien d'actualité. L'Equipe confirme la tendance dessinée par The Daily Mail. Le journaliste Fabrizio Romano est même allé plus loin en lâchant son fameux « Here We Go » sur son compte X ce lundi. « Lucas Digne au Paris Saint-Germain, Here We Go ! Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français ».