Transfert au PSG : Un joueur de l'équipe de France recruté pour moins de 10M€ !

Lucas Digne au PSG, c'est fait ! C'est du moins l'information communiquée par Fabrizio Romano ce lundi. Par le biais de sa clause libératoire incluse dans le contrat signé à Aston Villa l'été dernier, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler le retour de l'arrière gauche de l'équipe de France une décennie après son départ pour le FC Barcelone.
En voilà une information à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Alors que la Coupe du monde 2026 se trouve dans sa dernière ligne droite avec les deux demi-finales opposant l'équipe de France à l'Espagne mardi ainsi que l'Angleterre à l'Argentine mercredi, une rumeur de transfert a fait son émergence dans la presse britannique ce lundi. The Daily Mail a divulgué à ses lecteurs un intérêt des dirigeants du Paris Saint-Germain pour le latéral gauche d'Aston Villa titulaire dans le couloir gauche des Bleus au Mondial : Lucas Digne.
«Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français»
L'ancien joueur du PSG (2013-2016 avec un prêt à la Roma d'un an) est sous contrat à Aston Villa jusqu'en juin 2028, un bail prolongé l'été dernier. Et pourtant, c'est un transfert qui est bel et bien d'actualité. L'Equipe confirme la tendance dessinée par The Daily Mail. Le journaliste Fabrizio Romano est même allé plus loin en lâchant son fameux « Here We Go » sur son compte X ce lundi. « Lucas Digne au Paris Saint-Germain, Here We Go ! Un accord verbal a été conclu avec l'arrière gauche français ».
«Le club paiera la clause libératoire après la Coupe du monde, pour un montant inférieur à 10 millions d'euros»
Lucas Digne a donc déjà donné son accord aux dirigeants du Paris Saint-Germain afin de s'installer à nouveau dans la capitale 10 ans après son départ. Cette opération s'effectuera par le biais de la clause libératoire présente dans son bail chez les Villans d'après les informations de Fabrizio Romano. « Le PSG a déjà informé Aston Villa : le club paiera la clause libératoire après la Coupe du monde, pour un montant inférieur à 10 millions d'euros. Digne a accepté le rôle de remplaçant de Nuno Mendes au PSG ».