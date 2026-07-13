Accord annoncé dans la presse : Le PSG en passe de boucler un transfert inattendu !

Amadou Diawara

Passé par le PSG entre 2013 et 2016, Lucas Digne serait sur le point de faire son retour à Paris. En effet, l'international français aurait donné son accord pour être rapatrié au Parc des Princes. En pourparlers avec Aston Villa, le PSG tenterait de trouver la bonne formule pour rafler la mise.

Lors de l'été 2013, Lucas Digne a quitté le LOSC pour s'engager en faveur du PSG. Après avoir passé trois ans à Paris, l'international français a migré vers l'étranger. Ayant évolué au FC Barcelone et à Everton, Lucas Digne défend actuellement les couleurs d'Aston Villa. Agé de 32 ans, le latéral gauche pourrait boucler la boucle cet été en retrouvant le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Lucas Digne a donné son accord au PSG En fin de contrat le 30 juin 2028 avec Aston Villa, Lucas Digne pourrait faire son retour au PSG lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions du Daily Mail Sport, le club de la capitale aimerait rapatrier son ancien arrière gauche à l'intersaison. Alors qu'il disposerait d'une clause libératoire fixée à 11,7M€, Lucas Digne serait déjà tout proche de resigner au PSG.