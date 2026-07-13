Accord annoncé dans la presse : Le PSG en passe de boucler un transfert inattendu !

Passé par le PSG entre 2013 et 2016, Lucas Digne serait sur le point de faire son retour à Paris. En effet, l'international français aurait donné son accord pour être rapatrié au Parc des Princes. En pourparlers avec Aston Villa, le PSG tenterait de trouver la bonne formule pour rafler la mise.
Lors de l'été 2013, Lucas Digne a quitté le LOSC pour s'engager en faveur du PSG. Après avoir passé trois ans à Paris, l'international français a migré vers l'étranger. Ayant évolué au FC Barcelone et à Everton, Lucas Digne défend actuellement les couleurs d'Aston Villa. Agé de 32 ans, le latéral gauche pourrait boucler la boucle cet été en retrouvant le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.
Lucas Digne a donné son accord au PSG
En fin de contrat le 30 juin 2028 avec Aston Villa, Lucas Digne pourrait faire son retour au PSG lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions du Daily Mail Sport, le club de la capitale aimerait rapatrier son ancien arrière gauche à l'intersaison. Alors qu'il disposerait d'une clause libératoire fixée à 11,7M€, Lucas Digne serait déjà tout proche de resigner au PSG.
Lucas Digne va retrouver le PSG après la Coupe du Monde ?
Selon les informations de Foot Mercato, Lucas Digne aurait donné son accord pour revenir au PSG. Actuellement, des discussions seraient en cours entre le club parisien et Aston Villa, et ce, pour trouver la meilleure formule afin de boucler l'affaire. « Si tout se passe comme prévu », Lucas Digne sera de nouveau un joueur du PSG après la Coupe du Monde. En interne, l'international français serait considéré comme le profil idoine ; ayant un « très haut niveau », étant un « leader reconnu dans le vestiaire et un véritable amoureux du club ». Pour rappel, Lucas Digne est titulaire en équipe de France depuis le début de la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde 2026. Et les Bleus ont rendez-vous avec l'Espagne en demi-finale ce mardi soir.