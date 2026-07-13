Mercato : Le PSG bien parti pour recruter un joueur de l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la piste menant à Maghnes Akliouche est explorée, c’est un autre joueur de l’équipe de France qui pourrait rejoindre le PSG après la Coupe du monde 2026. En doublure de Nuno Mendes, le club de la capitale est intéressé par Lucas Digne et prêt à lever sa clause libératoire, si le joueur accepte de revenir à Paris.

Et si, 11 ans après son départ, Lucas Digne faisait son grand retour au PSG ? Arrivé à l’été 2013 en provenance du LOSC, le latéral gauche aujourd’hui âgé de 32 ans avait été prêté à l’AS Rome lors de l’exercice 2015-2016, avant d’être transféré au FC Barcelone. Passé ensuite par Everton, puis par Aston Villa où il évolue depuis janvier 2022, l’international français (62 sélections) fait partie des pistes explorées pour suppléer Nuno Mendes.

Le PSG est prêt à lever l’option d’achat de Digne Une information révélée par la Daily Mail et confirmée ensuite par le journaliste Ben Jacobs, mais également par Fabrizio Romano. Selon ce dernier, le PSG a déjà entamé des discussions préliminaires dans l’optique d’un éventuel transfert de Lucas Digne. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, le joueur de l’équipe de France a une clause libératoire estimée à 12M€, que le club de la capitale est prêt à lever, comme indiqué par Foot Mercato.