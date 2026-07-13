Mercato : Le PSG bien parti pour recruter un joueur de l’équipe de France !

Si la piste menant à Maghnes Akliouche est explorée, c’est un autre joueur de l’équipe de France qui pourrait rejoindre le PSG après la Coupe du monde 2026. En doublure de Nuno Mendes, le club de la capitale est intéressé par Lucas Digne et prêt à lever sa clause libératoire, si le joueur accepte de revenir à Paris.
Et si, 11 ans après son départ, Lucas Digne faisait son grand retour au PSG ? Arrivé à l’été 2013 en provenance du LOSC, le latéral gauche aujourd’hui âgé de 32 ans avait été prêté à l’AS Rome lors de l’exercice 2015-2016, avant d’être transféré au FC Barcelone. Passé ensuite par Everton, puis par Aston Villa où il évolue depuis janvier 2022, l’international français (62 sélections) fait partie des pistes explorées pour suppléer Nuno Mendes.
Le PSG est prêt à lever l’option d’achat de Digne
Une information révélée par la Daily Mail et confirmée ensuite par le journaliste Ben Jacobs, mais également par Fabrizio Romano. Selon ce dernier, le PSG a déjà entamé des discussions préliminaires dans l’optique d’un éventuel transfert de Lucas Digne. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, le joueur de l’équipe de France a une clause libératoire estimée à 12M€, que le club de la capitale est prêt à lever, comme indiqué par Foot Mercato.
Digne prendra sa décision après le Mondial
Selon FM, les dirigeants parisiens ont déjà échangé avec Lucas Digne, mais il faudra encore un peu patienter avant que ce dossier évolue. Le principal intéressé est pour l’instant totalement concentré sur la Coupe du monde 2026, avec une demi-finale à disputer contre l’Espagne mardi, et se penchera sur la question de son avenir seulement une fois la compétition terminée. Une piste qui s’inscrit dans la volonté pour le PSG d’avoir deux joueurs de haut niveau à chaque poste et Lucas Digne pourrait donc faire son grand retour afin de devenir la doublure de Nuno Mendes. Dans le même temps, Aston Villa a commencé à lui chercher un remplaçant, avec Pervis Estupiñán (28 ans, AC Milan) comme option.