Mercato - Un complot à 75M€ impliquant le PSG : L'accusation de la presse italienne !

Axel Cornic

Après sa deuxième victoire en Ligue des Champions en l’espace d’un an, le Paris Saint-Germain a décidé d’apporter quelques modifications. Ainsi, on a vu quelques joueurs quitter le club et c’est le cas de Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan dans le cadre d’un transfert entre 75 et 80M€.

La concurrence est féroce à Paris et certains ne semblent plus vouloir la supporter. Avec le mercato estival qui a ouvert ses portes, quelques doubles Champions d’Europe ont émis le souhait de se relancer ailleurs et cela a notamment été le cas de Gonçalo Ramos, arrivé au PSG en provenance de Benfica en 2023.

« L'argent fait tout simplement défaut en Italie » L’international portugais a déjà quitté le club, puisqu’alors qu’il disputait encore la Coupe du monde avec le Portugal, son transfert à l’AC Milan a été officialisé. Le PSG devrait empocher jusqu’à 75M€, mais cette opération ne semble pas être appréciée de l’autre côté des Alpes. « L'argent fait tout simplement défaut en Italie. Prenons le cas de Milan, le club qui semblait le plus à la traîne : aujourd'hui, Cardinale s'implique personnellement, il a même déclaré devoir valider chaque décision lui-même et ils ont bouclé ce transfert pour Gonçalo Ramos » a expliqué Ivan Zazzaroni, le directeur de Il Corriere dello Sport.