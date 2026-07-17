Salaire, transfert... Les chiffres fous de l'opération Michael Olise qui ont fait fuir le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela pourrait bien devenir l'un des transferts les plus importants de l'histoire. En effet, Michael Olise pourrait faire l'objet d'une vente à plus de 200M€ face à l'intérêt du Real Madrid. C'est la raison pour laquelle le PSG refuse de se lancer dans ce feuilleton qui irait à l'encontre de son nouveau projet.

Très en vue durant la Coupe du monde, Michael Olise ne décrochera toutefois pas le titre après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale contre l'Espagne. Néanmoins, celui qui est en lice pour récupérer le titre de meilleur passeur du tournoi, a pris rendez-vous avec l'avenir, lui qui disputait sa première compétition internationale avec les Bleus. Michael Olise sera probablement le dépositaire du jeu de Zinedine Zidane en équipe de France. Mais avant cela, il pourrait faire l'objet d'un gros transfert.

Un transfert à plus de 200M€ pour Olise ? En effet, la Coupe du monde et le relation technique naissante entre Kylian Mbappé et Michael Olise auraient donné des idées au Real Madrid. Le club merengue souhaiterait recruter le joueur du Bayern Munich, et l'intérêt serait même réciproque. Dans ce dossier, le Real pourrait même être sans concurrence puisque selon les informations de L'EQUIPE, les chiffres avancées pour ce transfert ont refroidi le PSG, qui a d'ailleurs du mal à croire à une vente de Michael Olise, « ou alors pas à moins de 200 millions d'euros », comme l'explique une source en interne. Et le PSG, qui a définitivement tourné la page de l'époque Mbappé-Neymar, refuse de retomber dans ses travers en lâchant des sommes pharaoniques sur le mercato.