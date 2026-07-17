Transfert de Michael Olise : Le Real Madrid a fait une promesse en privé ?

Le feuilleton Michael Olise anime à la fois l'actualité mercato du Bayern Munich et celle du Real Madrid. L'international français du Bayern a encore trois ans sur son contrat avec le club munichois, mais les rumeurs de transfert l'envoyant en Espagne sont nombreuses. Toutefois, une garantie aurait été donnée entre les parties intéressées. Explications.
Partira, ne partira pas ? C'est le gros dossier de ces dernières semaines en ce mercato estival. Michael Olise (24 ans, sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2029) sort d'une cohabitation d'un mois avec deux autres joueurs du Real Madrid : Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Ce qui aurait éveillé une volonté de s'engager en faveur de la Casa Blanca si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe. Qu'en est-il exactement ?
Le président Florentino Pérez a donné sa parole au Bayern
Quand bien même Michael Olise puisse éprouver le désir d'arborer la tunique merengue. Il ne faudrait pas pour autant s'attendre à ce que cette opération puisse voir le jour dans les prochaines semaines d'après Florian Plettenberg. Et ce, pour diverses raisons. A commencer par l'assurance de Florentino Pérez auprès du Bayern Munich que le club n'avait pas l'intention de dégainer une offre de transfert et qu'il ne cherchait pas à attirer l'international français pendant le mercato. Une parole respectée par le directoire bavarois au vu des bonnes relations avec la direction madrilène selon le journaliste de Sky Deutschland.
Olise et son agent sont clairs avec le Bayern Munich
Mais il n'y a pas que la promesse du président du Real Madrid qui permet au Bayern Munich d'être si calme sur la situation. Que ce soit le représentant de Michael Olise ou le joueur en personne, il n'existe aucune velléité de départ de leur part. Sky Deutschland avance en outre qu'une discussion à ce sujet n'aurait même jamais eu lieu. Reste à savoir si cette tendance sera la même dans la dernière ligne droite du mercato. Une chose demeure certaine, ce dossier ne se finalisera pas prochainement en cas de transfert au Real Madrid.