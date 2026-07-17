Transfert de Michael Olise : Le Real Madrid a fait une promesse en privé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton Michael Olise anime à la fois l'actualité mercato du Bayern Munich et celle du Real Madrid. L'international français du Bayern a encore trois ans sur son contrat avec le club munichois, mais les rumeurs de transfert l'envoyant en Espagne sont nombreuses. Toutefois, une garantie aurait été donnée entre les parties intéressées. Explications.

Partira, ne partira pas ? C'est le gros dossier de ces dernières semaines en ce mercato estival. Michael Olise (24 ans, sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2029) sort d'une cohabitation d'un mois avec deux autres joueurs du Real Madrid : Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Ce qui aurait éveillé une volonté de s'engager en faveur de la Casa Blanca si l'on se fie aux informations communiquées par L'Equipe. Qu'en est-il exactement ?

Le président Florentino Pérez a donné sa parole au Bayern Quand bien même Michael Olise puisse éprouver le désir d'arborer la tunique merengue. Il ne faudrait pas pour autant s'attendre à ce que cette opération puisse voir le jour dans les prochaines semaines d'après Florian Plettenberg. Et ce, pour diverses raisons. A commencer par l'assurance de Florentino Pérez auprès du Bayern Munich que le club n'avait pas l'intention de dégainer une offre de transfert et qu'il ne cherchait pas à attirer l'international français pendant le mercato. Une parole respectée par le directoire bavarois au vu des bonnes relations avec la direction madrilène selon le journaliste de Sky Deutschland.