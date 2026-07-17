Le PSG va discuter avec un attaquant : Son transfert se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec la Coupe du monde qui approche de son dénouement, le mercato va pouvoir reprendre ses droits. Ainsi, le PSG va s'activer et plusieurs dossiers chauds vont devoir être gérés en urgence, à commencer par celui de Bradley Barcola. Des discussions sont attendus dans les prochains jours.

L'avenir de Bradley Barcola pourrait bien être l'un des dossiers chauds à suivre dans les prochains jours. Et pour cause, l'ailier du PSG aurait des envies d'ailleurs et serait convoité par Liverpool. D'ailleurs, selon les informations de Fabrizio Romano, les agents de l'international français vont s'entretenir avec le PSG après la Coupe du monde, mais la tendance n'est pas à une prolongation de contrat. Et compte tenu du fait que son bail s'achève en 2028, un départ pourrait sérieusement être envisagé par le PSG.

Romano annonce des discussions PSG-Barcola « Barcola va rencontrer ses agents et ses agents vont parler avec le PSG. Mais il n'y a pas de négociation pour une prolongation et un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d'argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu'il se passera », confie-t-il dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube avant d'assure que Liverpool ne devrait pas avoir de concurrence dans ce dossier puisqu'Arsenal est concentré sur un autre joueur.