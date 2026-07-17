Le PSG évite un «cauchemar» sur le mercato et tente de recruter le «nouveau Michael Olise» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la Coupe du monde touche à sa fin, le mercato devrait brutalement s'accélérer dans les prochains jours. Le cas Michael Olise devrait notamment faire parler compte tenu de la volonté du Real Madrid de le recruter. De son côté, le PSG, fidèle à sa nouvelle politique de recrutement, ne devrait pas s'immiscer dans ce dossier.

Après s'être distingué durant la première partie de la Coupe du monde, Michael Olise devrait être l'une des stars du mercato. Et pour cause, le Real Madrid aurait évidemment scruté avec attention son excellente relation technique avec Kylian Mbappé. D'autant plus que le joueur du Bayern Munich serait très chaud à l'idée de rejoindre la Casa Blanca. Par conséquent, l'avenir de Michael Olise pourrait prochainement devenir un sujet brûlant dans les prochains jours.

Le PSG refuse de se lancer dans le feuilleton Olise Mais la question est également de savoir si le Real Madrid aura un concurrent dans ce dossier. Une chose est sûre, concernant l'indemnité réclamée par le Bayern Munich, très peu de clubs sont en mesure d'envisager un tel transfert. Le PSG en fait partie, mais selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale refuse de focaliser sur Michael Olise, un dossier présenté en interne comme un potentiel « cauchemar ». A Paris, on craint notamment que le feuilleton ne dure tout l'été et soit donc très énergivore. Et surtout, sans aucune garantie de réussite puisque qu'au sein du PSG, personne ne croit que le Bayern Munich vendra Michael Olise cet été.