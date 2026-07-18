Mercato - Michael Olise au Real Madrid : Déclaration de guerre au Bayern Munich ?

C'est le feuilleton du moment sur le mercato. Quel avenir pour Michael Olise ? L'international français qui va terminer sa Coupe du monde 2026 avec la petite finale face à l'Angleterre ce samedi à Miami, et après ? Le Real Madrid serait sur le coup et pourrait bien être l'élément déclencheur d'une guerre civile entre différents dirigeants du Bayern Munich selon les informations du journaliste Romain Molina.
Vendredi, L'Equipe publiait un gros dossier dans ses colonnes du jour concernant Michael Olise. A la veille de la petite finale de la Coupe du monde 2026 qu'il disputera avec l'équipe de France face à l'Angleterre ce samedi soir à 23h, heure française, le quotidien sportif expliquait que le meneur de jeu des Bleus aurait pris la température auprès de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, ses coéquipiers en sélection, au sujet d'un éventuel transfert au Real Madrid.
Le Bayern Munich ferme publiquement la porte, mais qu'en est-il vraiment ?
Une information qui semble avoir relancé les discussions au sein de la direction du Bayern Munich concernant l'avenir de leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2029 selon Romain Molina. Par l'intermédiaire d'une vidéo YouTube, le journaliste assure que le club champion d'Allemagne écouterait en interne ce qui se dit sur l'avenir de Michael Olise et surtout, souhaite tester la volonté du Real Madrid et jusqu'où le club merengue est prêt à aller pour s'attacher les services de l'international français de 24 ans sur le montant du transfert ainsi que les modalités. Et ce, bien que la position publique adoptée par le président Herbert Hainer était de fermer la porte à une telle opération cet été.
Michael Olise au coeur d'une guerre civile au Bayern Munich ?
Pourquoi ce double discours ? D'après les sources de Romain Molina, il y aurait de vives tensions au sein de la direction du Bayern Munich entre les nouveaux Hernert Hainer ainsi que le dirigeant Max Eberl et les anciens Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness. Aux yeux de certains membres du comité directeur non nommés par le journaliste, on se dirait qu'il serait bête de refuser de prendre en compte une offre de 150, voire 200M€ pour Michael Olise et que ce transfert pourrait être mis sur le dos de la partie adverse. Une déclaration de guerre somme toute, qui risque de faire du grabuge en Bavière...