Mercato - Michael Olise au Real Madrid : Déclaration de guerre au Bayern Munich ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est le feuilleton du moment sur le mercato. Quel avenir pour Michael Olise ? L'international français qui va terminer sa Coupe du monde 2026 avec la petite finale face à l'Angleterre ce samedi à Miami, et après ? Le Real Madrid serait sur le coup et pourrait bien être l'élément déclencheur d'une guerre civile entre différents dirigeants du Bayern Munich selon les informations du journaliste Romain Molina.

Vendredi, L'Equipe publiait un gros dossier dans ses colonnes du jour concernant Michael Olise. A la veille de la petite finale de la Coupe du monde 2026 qu'il disputera avec l'équipe de France face à l'Angleterre ce samedi soir à 23h, heure française, le quotidien sportif expliquait que le meneur de jeu des Bleus aurait pris la température auprès de Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, ses coéquipiers en sélection, au sujet d'un éventuel transfert au Real Madrid.

Le Bayern Munich ferme publiquement la porte, mais qu'en est-il vraiment ? Une information qui semble avoir relancé les discussions au sein de la direction du Bayern Munich concernant l'avenir de leur joueur sous contrat jusqu'en juin 2029 selon Romain Molina. Par l'intermédiaire d'une vidéo YouTube, le journaliste assure que le club champion d'Allemagne écouterait en interne ce qui se dit sur l'avenir de Michael Olise et surtout, souhaite tester la volonté du Real Madrid et jusqu'où le club merengue est prêt à aller pour s'attacher les services de l'international français de 24 ans sur le montant du transfert ainsi que les modalités. Et ce, bien que la position publique adoptée par le président Herbert Hainer était de fermer la porte à une telle opération cet été.