Mercato : Une solution s’offre à l’OM pour se débarrasser d’un gros salaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM veut continuer à alléger sa masse salariale, un départ de Pierre-Emile Hojbjerg est souhaité cet été. Annoncé dans le viseur de l’Atalanta, l’international danois de son côté aimerait rejoindre un grand club italien et pourrait en avoir l’opportunité, puisque l’AC Milan envisagerait de le recruter afin de renforcer son milieu de terrain.

Après avoir enregistré les départs de Mason Greenwood (24 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans), et Hamed Junior Traoré (26 ans), l’OM va encore continuer à dégraisser et alléger sa masse salariale. En ce sens, Pierre-Emile Hojbjerg est l'un des principaux candidats à un départ, mais ne suscite pas beaucoup d’intérêt pour le moment. Évoquée l’hiver dernier, la piste menant à la Juventus ne semble plus d’actualité.

L’AC Milan intéressée par Hojbjerg Contrairement à l’option Atalanta, mais qui ne convient pas au principal intéressé. Comme indiqué par RMC Sport, le club de Bergame a fait une proposition concrète afin de recruter Pierre-Emile Hojbjerg, mais ce dernier préfère signer dans un grand club italien. Dans cette optique, l’AC Milan serait également intéressée par l’international danois (97 sélections), d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, il est l’une des pistes des Rossoneri afin de renforcer le milieu de terrain de leur nouvel entraîneur Ruben Amorim.