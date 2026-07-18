Mercato : Une solution s’offre à l’OM pour se débarrasser d’un gros salaire !

Alors que l’OM veut continuer à alléger sa masse salariale, un départ de Pierre-Emile Hojbjerg est souhaité cet été. Annoncé dans le viseur de l’Atalanta, l’international danois de son côté aimerait rejoindre un grand club italien et pourrait en avoir l’opportunité, puisque l’AC Milan envisagerait de le recruter afin de renforcer son milieu de terrain.
Après avoir enregistré les départs de Mason Greenwood (24 ans), Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans), et Hamed Junior Traoré (26 ans), l’OM va encore continuer à dégraisser et alléger sa masse salariale. En ce sens, Pierre-Emile Hojbjerg est l'un des principaux candidats à un départ, mais ne suscite pas beaucoup d’intérêt pour le moment. Évoquée l’hiver dernier, la piste menant à la Juventus ne semble plus d’actualité.
L’AC Milan intéressée par Hojbjerg
Contrairement à l’option Atalanta, mais qui ne convient pas au principal intéressé. Comme indiqué par RMC Sport, le club de Bergame a fait une proposition concrète afin de recruter Pierre-Emile Hojbjerg, mais ce dernier préfère signer dans un grand club italien. Dans cette optique, l’AC Milan serait également intéressée par l’international danois (97 sélections), d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM, il est l’une des pistes des Rossoneri afin de renforcer le milieu de terrain de leur nouvel entraîneur Ruben Amorim.
Hojbjerg capitaine pour la première de Genesio
Reste à savoir si cette possibilité intéressera cette fois-ci Pierre-Emile Hojbjerg, car, comme Marseille, l’AC Milan ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine et sera en Ligue Europa. En attendant, le milieu de terrain âgé de 30 ans est actuellement en Côte d’Ivoire, où l’OM effectue un stage de pré-saison. Il était titulaire et capitaine vendredi lors de la victoire des Olympiens face au Yamoussoukro FC (3-0), pour la première de Bruno Genesio sur le banc marseillais.