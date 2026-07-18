PSG : Le choix radical (et risqué) de Luis Enrique sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va tenter de consolider son effectif dans l’objectif d’aller chercher une troisième Ligue des Champions d’affilée. Si les dirigeants parisiens ont ciblé deux ou trois postes sur lesquels du renfort était attendu, Luis Enrique lui, a pris le choix risqué de ne pas recruter de nouveau latéral droit. Explications.

Le mercato estival du PSG progresse sur le bon chemin. Sur le plan offensif, le club parisien a ciblé deux renforts majeurs avec Maghnes Akliouche (AS Monaco) et Yan Diomandé (RB Leipzig), qui ont tous deux donné leur accord afin de rejoindre les doubles champions d’Europe. Mais les dirigeants franciliens et Luis Enrique ont également des plans en défense. Cherchant une doublure à Nuno Mendes, le PSG devrait prochainement finaliser l’arrivée de Lucas Digne.

Luis Enrique ne veut pas de doublure à Achraf Hakimi sur ce mercato Et comme l’explique l’Equipe ce vendredi, le PSG a également pris la décision de ne pas se séparer de Lucas Hernandez. Le joueur de 30 ans va simplement être repositionné au poste de défenseur axial gauche, tandis que Lucas Beraldo devrait poursuivre sa progression au milieu de terrain. Autre décision forte de Luis Enrique sur ce mercato ; le fait de ne pas vouloir de nouvelle recrue dans le couloir droit de la défense. A l’instar de la saison précédente, le coach espagnol estime avoir suffisamment d’options derrière Achraf Hakimi au sein de son effectif actuel.