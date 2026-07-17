Mercato - PSG : Fabrizio Romano annonce déjà «plusieurs signatures» !

Pierrick Levallet

En parallèle de son recrutement, le PSG travaille en coulisses pour boucler d’autres dossiers en interne. Le club de la capitale semble d’ailleurs avoir déjà scellé deux signatures et devrait en boucler d’autres lors de l’été. Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, a d’ailleurs confirmé cette tendance sur sa chaîne YouTube.

Le PSG a prévu un mercato animé après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Mais en parallèle de son recrutement, le club de la capitale travaille sur d’autres dossiers en interne. Les dirigeants parisiens souhaitent retenir quelques joueurs en prolongeant leur contrat. Les Rouge-et-Bleu ont par exemple réussi à sceller les avenirs de Fabian Ruiz et de Willian Pacho. Fabrizio Romano a confirmé cela, annonçant au passage que d’autres signatures devraient voir le jour cet été.

«Le PSG travaille dur sur de nouveaux contrats en coulisses» « Concernant le PSG, plusieurs signatures ont été bouclées il y a un moment. Fabian Ruiz s’est mis d’accord pour un nouveau contrat il y a quelques mois, Willian Pacho a signé un nouveau contrat en décembre. Le PSG travaille dur sur de nouveaux contrats en coulisses, ils vont aussi signer Lucas Digne » a révélé le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.