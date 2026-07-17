Annoncé sur le départ, Kolo Muani fait son retour au PSG !

Cet été, le PSG va chercher à se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus puis à Tottenham, l’attaquant désormais âgé de 27 ans pourrait retrouver les Bianconeri cet été. En attendant de voir sa situation se décanter, Kolo Muani est retourné à l’entraînement à Paris afin de préparer la saison à venir. Explications.
En 2023, le PSG déboursait 95M€ afin de boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français n’a clairement pas réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Prêté à la Juventus puis à Tottenham, l’international Français non retenu pour la Coupe du Monde 2026 espère désormais être définitivement transféré afin de relancer sa carrière.
Randal Kolo Muani et Renato Sanches s’entraînent au Campus PSG
Cet été, le PSG est depuis plusieurs semaines en négociations intenses avec la Juventus afin de boucler une vente définitive de Randal Kolo Muani. Mais alors que ce dossier prend du temps, le joueur formé au FC Nantes a effectué son retour à Paris. Comme l’indique l’Equipe ce vendredi, Randal Kolo Muani tout comme Renato Sanches, ont pris part à la reprise du PSG mais avec le groupe Espoirs du côté du Campus PSG de Poissy. Récemment, Fabrizio Romano faisait d’ailleurs le point sur l’avenir du buteur parisien.
« La Juventus cherche à parvenir à un compromis »
« Le transfert pourrait être bouclé très rapidement si la Juventus décidait de satisfaire pleinement les exigences financières du PSG. Pour l'heure, toutefois, le club français continue de réclamer une somme supérieure à 45M€, une valorisation jugée excessive par les Bianconeri. C'est pourquoi la Juventus cherche à parvenir à un compromis, sans pour autant exclure de se tourner vers d'autres pistes si aucun accord n'aboutit. La Juventus a déjà relevé son offre initiale, qui avoisinait les 30M€ et avait été ajustée lors des discussions avec le PSG à la fin de la semaine dernière. Malgré cette proposition améliorée, aucune réponse définitive n'aurait encore été reçue de la part de Paris », expliquait ainsi le journaliste italien.