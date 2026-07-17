Annoncé sur le départ, Kolo Muani fait son retour au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va chercher à se séparer définitivement de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus puis à Tottenham, l’attaquant désormais âgé de 27 ans pourrait retrouver les Bianconeri cet été. En attendant de voir sa situation se décanter, Kolo Muani est retourné à l’entraînement à Paris afin de préparer la saison à venir. Explications.

En 2023, le PSG déboursait 95M€ afin de boucler le transfert de Randal Kolo Muani. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club, l’attaquant français n’a clairement pas réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Prêté à la Juventus puis à Tottenham, l’international Français non retenu pour la Coupe du Monde 2026 espère désormais être définitivement transféré afin de relancer sa carrière.

Randal Kolo Muani et Renato Sanches s’entraînent au Campus PSG Cet été, le PSG est depuis plusieurs semaines en négociations intenses avec la Juventus afin de boucler une vente définitive de Randal Kolo Muani. Mais alors que ce dossier prend du temps, le joueur formé au FC Nantes a effectué son retour à Paris. Comme l’indique l’Equipe ce vendredi, Randal Kolo Muani tout comme Renato Sanches, ont pris part à la reprise du PSG mais avec le groupe Espoirs du côté du Campus PSG de Poissy. Récemment, Fabrizio Romano faisait d’ailleurs le point sur l’avenir du buteur parisien.