PSG - Transfert à plus de 45M€ : Le coup de pression est confirmé pour Kolo Muani !

Axel Cornic

Prêté à Tottenham l’été dernier, Randal Kolo Muani a récemment retrouvé le Paris Saint-Germain, où il n’a clairement plus sa place. La Juventus semblait pouvoir être une solution, mais les négociations avec les dirigeants parisiens se seraient tendues ces dernières semaines et récemment, une déclaration assez forte est arrivée depuis Turin.

Ce n’est plus du tout l’entente cordiale. Voilà des mois que la Juventus semble penser à un retour de Randal Kolo Muani, qui a évolué dans le nord de l’Italie lors de la deuxième partie de la saison 2024/2025. Mais les négociations avec le PSG n’avancent pas et le ton est monté tout récemment.

« Pour l'heure, le club français continue de réclamer une somme supérieure à 45M€ » L’administrateur délégué Giovanni Carnevali a en effet tapé du poing sur la table, déclarant que le « montant demandé par le PSG dépasse les 45M€ ». Un montant beaucoup trop élevé pour la Juventus, qui pourrait finalement jeter l’éponge. « Carnevali a tenu à clarifier publiquement la position du club : le transfert pourrait être bouclé très rapidement si la Juventus décidait de satisfaire pleinement les exigences financières du PSG. Pour l'heure, toutefois, le club français continue de réclamer une somme supérieure à 45M€, une valorisation jugée excessive par les Bianconeri » a commenté Fabrizio Romano, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube officielle.