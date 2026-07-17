Transfert bouclé : Le PSG connaît déjà sa prochaine recrue !

Alexis Brunet

Pour le moment, le mercato du PSG est relativement calme, du moins au niveau des arrivées. Le club de la capitale s’active toutefois en coulisses et il aurait d’ailleurs bouclé une première recrue. Alors que l’intérêt parisien pour Lucas Digne a été révélé il y a quelques jours, l’arrivée du latéral gauche serait déjà acquise et il va donc faire son retour chez le champion de France.

Depuis le début du mercato estival, de nombreux joueurs ont été cités dans le viseur du PSG. Le club de la capitale a notamment été associé à Julian Alvarez, Maghnes Akliouche, Yan Diomandé, Ayyoub Bouaddi, mais pour le moment aucun de ces talents n’a rejoint Paris. Dans les prochains jours, un élément devrait tout de même renforcer l’équipe de Luis Enrique, et c’est un peu une surprise.

Lucas Digne va rejoindre le PSG Cet été, le PSG a plusieurs objectifs pour son mercato. Le club de la capitale veut en priorité se renforcer offensivement avec le départ de Gonçalo Ramos et ceux probables de Kang-in Lee et de Randal Kolo Muani, mais l’arrivée d’un latéral pour faire souffler Nuno Mendes est également prévue. Selon les informations de L’Équipe, Luis Campos a d’ailleurs trouvé la perle rare, car l’arrivée de Lucas Digne en provenance d’Aston Villa serait déjà acquise. Le double champion d’Europe va mettre 10M€ sur la table pour s’offrir l’international français qui dispute actuellement la Coupe du monde.