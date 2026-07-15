Mercato - PSG : Fabian Ruiz a choisi son club pour la saison prochaine !

Pierrick Levallet

Les choses sont en train d’emballer du côté du PSG sur le mercato. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens ont continué de travailler sur une prolongation de Fabian Ruiz. L’international espagnol semble d’ailleurs avoir choisi où il évoluera la saison prochaine.

Le PSG avait prévu un mercato mouvementé après le second sacre consécutif en Ligue des champions. Et les choses sont en train de s’emballer sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens se sont mis en quête de renforts à offrir à Luis Enrique. Mais dans le même temps, les Rouge-et-Bleu ont continué de travailler sur une prolongation de Fabian Ruiz. L’international espagnol est en fin de contrat en juin 2027, ce qui oblige les pensionnaires de la Ligue 1 à le prolonger ou le vendre cet été afin d’éviter un départ libre dans un an. Et le milieu de terrain de 30 ans a pris sa décision pour son avenir.

Fabian Ruiz va prolonger au PSG ! Comme le confirme RMC Sport, Fabian Ruiz devrait étendre son engagement au PSG. L’ancien de Naples va prolonger d’un an, assorti d’une autre saison en option. Le dossier serait d’ailleurs bouclé depuis le mois d’avril. Les dirigeants parisiens ont par la même occasion décidé après avoir obtenu le feu vert de Senny Mayulu de ne pas recruter au milieu de terrain, alors que le nom d’Ayyoub Bouaddi était évoqué. L’avenir de ce dernier semble plutôt pencher en Premier League, où plusieurs clubs le convoiteraient.