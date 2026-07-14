«La très nette impression qu’il va s’en aller» : Un nouveau transfert est annoncé à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM est lancé dans son opération dégraissage et tout s'accélère. Alors que les départs de Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré sont désormais très bien engagés, celui de Pierre-Emerick Aubameyang devrait suivre à en croire l'ancien sélectionneur du Gabon Patrice Neveu.

Cet été, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre. En effet, le club phocéen est confronté à de gros problèmes économiques et prépare donc une importante vague de départ avec l'objectif d'alléger la masse salariale. Ainsi, Mason Greenwood va rejoindre Fenerbahçe tandis que Hamed Junior Traoré va s'engager avec le Genoa. Mais c'est loin d'être terminé, puisque Pierre-Emerick Aubameyang va également partir comme le confirme l'ancien sélectionneur du Gabon Patrice Neveu.

Aubameyang proche d'un départ ? « J’ai en effet la très nette impression qu’il va s’en aller. Il a encore un an de contrat, mais je crois que le club ne compte plus sur lui. Mais il tente de récupérer un peu d’argent sur un transfert ce qui ne m’étonne guère, puisque l’OM semble traverser une période assez difficile économiquement », confie-t-il dans une interview accordée à AfricaFoot avant d'évoquer sa surprise quant à la piste menant au club turc de Çorum.