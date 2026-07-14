«La très nette impression qu’il va s’en aller» : Un nouveau transfert est annoncé à l'OM !

L'OM est lancé dans son opération dégraissage et tout s'accélère. Alors que les départs de Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré sont désormais très bien engagés, celui de Pierre-Emerick Aubameyang devrait suivre à en croire l'ancien sélectionneur du Gabon Patrice Neveu.
Cet été, l'OM n'a pas le choix, il faut vendre. En effet, le club phocéen est confronté à de gros problèmes économiques et prépare donc une importante vague de départ avec l'objectif d'alléger la masse salariale. Ainsi, Mason Greenwood va rejoindre Fenerbahçe tandis que Hamed Junior Traoré va s'engager avec le Genoa. Mais c'est loin d'être terminé, puisque Pierre-Emerick Aubameyang va également partir comme le confirme l'ancien sélectionneur du Gabon Patrice Neveu.
Aubameyang proche d'un départ ?
« J’ai en effet la très nette impression qu’il va s’en aller. Il a encore un an de contrat, mais je crois que le club ne compte plus sur lui. Mais il tente de récupérer un peu d’argent sur un transfert ce qui ne m’étonne guère, puisque l’OM semble traverser une période assez difficile économiquement », confie-t-il dans une interview accordée à AfricaFoot avant d'évoquer sa surprise quant à la piste menant au club turc de Çorum.
«J’ai en effet la très nette impression qu’il va s’en aller»
« Que Pierre-Emerick aille en Turquie, pourquoi pas. Mais dans un club plus huppé. Il a 37 ans. C’est un attaquant de niveau international, qui a évolué à l’OM, au Borussia Dortmund, au FC Barcelone, à Arsenal… J’ai du mal à l’imaginer dans un club qui a de fortes chances de jouer le maintien et d’être obligé de remettre le bleu de chauffe. Pierre-Emerick est à un âge où on a envie de se faire plaisir, tout en évoluant à un certain niveau et où le cadre de vie, notamment pour la famille, est important. Je le connais bien, je sais qu’il est très attentif au projet sportif, mais également au cadre de vie. Je serais donc étonné qu’il choisisse cette destination, mais je peux me tromper. Il fera le choix qui lui semble le mieux pour lui », ajoute Patrice Neveu.