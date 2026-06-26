Coupe du monde 2026 : La télévision espagnole répond au coup de gueule de Fabian Ruiz !

Alexis Brunet

Dernièrement, une polémique a éclaté en Espagne. Alors que la mère de Fabian Ruiz s’exprimait dans un documentaire pour RTVE, ses propos ont été sous-titrés en raison de son accent andalou. Une décision qui n’a pas plu au joueur du PSG qui a aujourd’hui reçu des excuses de la part du président de RTVE, José Pablo López.

En pleine Coupe du monde, l’Espagne s’est offert une petite polémique. Alors que plusieurs proches des joueurs de la Roja ont témoigné dans un documentaire de la RTVE, la mère de Fabian Ruiz a vu ses propos être sous-titrés en raison de son accent andalou. Une décision qui a fait beaucoup de bruit car elle était la seule à être dans ce cas de figure.

La réponse cash de Fabian Ruiz Forcément, le premier à s’énerver de cette décision n’est autre que Fabian Ruiz. Le joueur du PSG a d’ailleurs répondu à la RTVE lors d’un entretien accordé à DAZN. « Ma mère est tout pour moi. Elle a été mon pilier, mon grand soutien. Elle a fait un effort incroyable. Dieu merci, tout cela porte aujourd’hui ses fruits. C’est elle qui m’a inculqué les valeurs que j’ai aujourd’hui (...) Si quelqu’un ne me comprend pas pendant l’interview, vous pouvez activer les sous-titres à cause de mon accent andalou. Vous pouvez le faire. »