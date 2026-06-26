Coupe du monde 2026 : Des joueurs se rebellent contre leur sélectionneur, une sélection est en pleine crise !

Avant de disputer son dernier match de la phase de groupe face à l’Espagne (dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h), l’Uruguay traverse une grosse zone de turbulences. De vives tensions seraient apparues entre certains cadres du vestiaire et le sélectionneur Marcelo Bielsa.
L’Uruguay va devoir vaincre l’Espagne dans la nuit de vendredi à samedi pour espérer atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Pour l’heure, les hommes de Marcelo Bielsa n’ont toujours pas remporté le moindre match, avec deux nuls contre l'Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2). La pression est donc grande sur les épaules des Uruguayens, dans un climat loin d’être sain.
Malaise au sein du vestiaire uruguayen
Selon les informations divulguées par le média uruguayen El Espectador, les relations entre certains joueurs et Marcelo Bielsa sont plus que tendues avant ce match décisif face à la Roja. Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde auraient fait part de leur mécontentement à leur sélectionneur concernant l'intensité des entraînements trop élevées selon eux, provoquant fatigue et blessures. La tactique de Marcelo Bielsa serait également remise en question, les Uruguayens souhaitant mettre en place un jeu défensif bas avec des contre-attaques pour mettre à mal l’Espagne. En réponse, l’entraîneur argentin aurait pris la parole devant l’ensemble du groupe pendant 48 minutes pour leur indiquer qu’il ne comptait pas revoir ses plans. Certains joueurs seraient partis mécontents de cette causerie visiblement musclée. Le malaise est profond puisque Marcelo Bielsa reprocherait également à certains de ses protégés d’avoir réclamé son éviction après sa décision de ne pas retenir pour la compétition Luis Suárez et Nahitan Nández, très appréciés dans le groupe.
« Notre forme physique ne constitue donc pas un obstacle au rendement de l’équipe »
Présent devant les journalistes avant d’affronter l’Espagne, Marcelo Bielsa s’est défendu face aux critiques. « Sur les deux premiers matches, la différence entre le rendement physique de l'Uruguay et ses adversaires a été largement en notre faveur. Notre forme physique ne constitue donc pas un obstacle au rendement de l’équipe », a-t-il répondu concernant la fraicheur physique de son équipe. Et concernant sa philosophie, Bielsa reste persuadé qu’elle est la plus adaptée pour contrer l’équipe de Luis de la Fuente : « Le jeu de l'Espagne repose sur le collectif et la création est une facette fondamentale de son jeu. La meilleure façon de défendre est de lui laisser le moins longtemps possible le ballon. Défendre sera donc crucial et difficile. »