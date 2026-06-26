Coupe du monde 2026 : Des joueurs se rebellent contre leur sélectionneur, une sélection est en pleine crise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de disputer son dernier match de la phase de groupe face à l’Espagne (dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h), l’Uruguay traverse une grosse zone de turbulences. De vives tensions seraient apparues entre certains cadres du vestiaire et le sélectionneur Marcelo Bielsa.

L’Uruguay va devoir vaincre l’Espagne dans la nuit de vendredi à samedi pour espérer atteindre les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Pour l’heure, les hommes de Marcelo Bielsa n’ont toujours pas remporté le moindre match, avec deux nuls contre l'Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2). La pression est donc grande sur les épaules des Uruguayens, dans un climat loin d’être sain.

Malaise au sein du vestiaire uruguayen Selon les informations divulguées par le média uruguayen El Espectador, les relations entre certains joueurs et Marcelo Bielsa sont plus que tendues avant ce match décisif face à la Roja. Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde auraient fait part de leur mécontentement à leur sélectionneur concernant l'intensité des entraînements trop élevées selon eux, provoquant fatigue et blessures. La tactique de Marcelo Bielsa serait également remise en question, les Uruguayens souhaitant mettre en place un jeu défensif bas avec des contre-attaques pour mettre à mal l’Espagne. En réponse, l’entraîneur argentin aurait pris la parole devant l’ensemble du groupe pendant 48 minutes pour leur indiquer qu’il ne comptait pas revoir ses plans. Certains joueurs seraient partis mécontents de cette causerie visiblement musclée. Le malaise est profond puisque Marcelo Bielsa reprocherait également à certains de ses protégés d’avoir réclamé son éviction après sa décision de ne pas retenir pour la compétition Luis Suárez et Nahitan Nández, très appréciés dans le groupe.