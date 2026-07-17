Mercato : Le PSG va boucler le transfert de Maghnes Akliouche, son prix définitif est connu !

Alors que la Coupe du Monde est quasiment terminée pour l’équipe de France, le PSG devrait prochainement finaliser l’arrivée de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco va s’engager pour les cinq prochaines années à Paris, alors que le montant final de cette opération a été dévoilé ce vendredi.
Le PSG est passé à l’action sur ce mercato estival. Le club de la capitale souhaite remplacer Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. L’attaquant portugais a été vendu 74M€ à l’AC Milan et le Sud-Coréen va rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40M€. Pour le remplacer, le club parisien a avancé sur le dossier Maghnes Akliouche. Désirant absolument signer au PSG, l’international Français se rapproche très fortement des doubles champions d’Europe.
Entre 45M€ et 50M pour Akliouche
Comme l’annonce le journaliste Abdellah Boulma ce vendredi, le PSG a formulé une troisième offre auprès de l’AS Monaco afin de boucler ce premier transfert important de l’été. Maghnes Akliouche va s’engager pour les cinq prochaines années dans la capitale. Surtout, le montant total de l’opération devrait se fixer entre 45M€ et 50M€ selon le journaliste. Un montant important pour le PSG, mais qui va être amorti par la vente imminente de Kang-In Lee.
« Monaco a déjà refusé deux offres du PSG »
Dernièrement, Fabrizio Romano faisait le point sur ce dossier Maghnes Akliouche affirmant que l’AS Monaco avait d’ores et déjà repoussé deux offres de la part du PSG, dont une était d’un montant de 35M€ selon les révélations du journal l’Equipe. « Il veut signer au PSG et Monaco est au courant de ça. Maintenant, Monaco et le PSG sont en train de discuter, ils négocient. Monaco a déjà refusé deux offres du PSG. Pas seulement à cause de l’argent, mais aussi parce qu’ils croient que des clubs de Premier League peuvent être impliqués pour Akliouche dans les prochains jours ou semaines », confiait ainsi le journaliste italien sur YouTube.