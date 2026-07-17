Mercato : Le PSG va boucler le transfert de Maghnes Akliouche, son prix définitif est connu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la Coupe du Monde est quasiment terminée pour l’équipe de France, le PSG devrait prochainement finaliser l’arrivée de Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco va s’engager pour les cinq prochaines années à Paris, alors que le montant final de cette opération a été dévoilé ce vendredi.

Le PSG est passé à l’action sur ce mercato estival. Le club de la capitale souhaite remplacer Gonçalo Ramos et Kang-In Lee. L’attaquant portugais a été vendu 74M€ à l’AC Milan et le Sud-Coréen va rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40M€. Pour le remplacer, le club parisien a avancé sur le dossier Maghnes Akliouche. Désirant absolument signer au PSG, l’international Français se rapproche très fortement des doubles champions d’Europe.

Entre 45M€ et 50M pour Akliouche Comme l’annonce le journaliste Abdellah Boulma ce vendredi, le PSG a formulé une troisième offre auprès de l’AS Monaco afin de boucler ce premier transfert important de l’été. Maghnes Akliouche va s’engager pour les cinq prochaines années dans la capitale. Surtout, le montant total de l’opération devrait se fixer entre 45M€ et 50M€ selon le journaliste. Un montant important pour le PSG, mais qui va être amorti par la vente imminente de Kang-In Lee.