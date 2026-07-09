Mercato - OM : Un clash à Marseille pour le départ d’un gros salaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Stéphane Richard l’a annoncé : l’OM doit réduire drastiquement sa masse salariale cet été. Devant vendre, le club phocéen devrait ainsi se séparer de ses gros salaires. Aujourd’hui, le joueur le mieux payé à Marseille est Pierre-Emile Höjbjerg. Le Danois est toutefois encore loin d’être parti et voilà que son départ ferait l’objet de certaines tensions à l’OM.

« L'objectif est de baisser drastiquement la masse salariale. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème récurrent à l’OM ». Nouveau président de l’OM, Stéphane Richard a été très clair concernant la priorité du club phocéen cet été. Il faut donc réduire la masse salariale à Marseille et cela pourrait se régler avec le départ de certains gros salaires. Alors qu’on parle beaucoup de celui de Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg est celui qui touche aujourd’hui le plus dans le vestiaire de l’OM. Mais voilà que le départ du Danois ne serait pas aussi évident que cela en coulisses.

« Il y a eu des tensions avec Höjbjerg » A l’occasion de l’After Foot, Florent Germain s’est exprimé sur le cas de Pierre-Emile Höjbjerg. Le journaliste de RMC a alors fait savoir à propos du plus gros salaire du vestiaire de l’OM : « Il va falloir des grosses ventes avec ce souci qui est très clair et habituel dans le monde du football c’est que les clubs adverses savent que Marseille est en difficulté. Les joueurs savent qu’ils ont le couteau sous la gorge. Donc on a des scènes où il y a certains joueurs qui ne se pressent pas de partir, qui se sentent en position de force. Il y a eu des tensions avec Höjbjerg parce que lui veut un top club italien alors que la seule offre pour le moment en Italie c’est l’Atalanta Bergame. Il n’est pas chaud ».