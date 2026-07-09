Coupe du monde 2026 : Un autre joueur de l’équipe de France a dit oui au Real Madrid !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Real Madrid depuis 2022, après deux saisons passées à l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni va prochainement signer un nouveau bail avec la formation merengue. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties, permettant au Français d’obtenir un salaire annuel de 9 millions d’euros.

Ces dernières semaines, son nom circulait notamment en Premier League , où Manchester United en aurait fait sa priorité, mais Aurélien Tchouameni est finalement parti pour rester au Real Madrid . Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français, actuellement présent en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, va prolonger avec son club.

Accord trouvé pour une prolongation

Comme l’explique AS, tout est bouclé pour la prolongation du milieu de 26 ans, qui sera bientôt engagé avec le Real Madrid pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2031. Son nouveau contrat est prêt et n’a plus qu’à être signé à son retour de vacances.

Malgré les rumeurs autour de son avenir, Aurélien Tchouameni n’a jamais été proche d’un départ, le Real Madrid ne donnant pas

suite aux offensives. L’accord entre les deux parties n’a donc pas été compliqué à trouver d’après le quotidien espagnol, précisant que le joueur allait toucher un salaire annuel net de 9 millions d’euros. Cette prolongation est une décision prise par le club et plaît à José Mourinho, qui considère Tchouameni comme l’un des meilleurs à son poste.