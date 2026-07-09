Mercato - PSG : Bradley Barcola appelle Luis Campos en pleine Coupe du monde pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Bradley Barcola est au cœur de toutes les interrogations concernant son avenir. Un départ semble de plus en plus crédible, au point que l'ailier français aurait prévenu le PSG de ses envies d'ailleurs. Et son agent sera déjà au travail.

Le mercato du PSG connaît un sacré coup d'accélérateur en coulisses. Et pour cause, le club parisien a bouclé les départs de Gonçalo Ramos qui a rapporté 74M€, ainsi que celui de Lee Kang-In dont l'officialisation est désormais imminente. Les prêts de Renato Marin et Gabriel Moscardo ont été confirmés, ce qui permet au PSG d'avancer plus tranquillement vers la suite du mercato. Mais le cas Bradley Barcola pourrait bien changer les plans parisiens.

Barcola a prévenu le PSG de son départ ? En effet, alors que son contrat s'achève en 2028, Bradley Barcola n'a toujours pas prolongé son bail ce qui renforce l'idée d'un départ. A tel point point que selon les informations du journaliste anglais Graeme Bailey, l'ailier français a appelé le PSG en pleine Coupe du monde afin de confirmer ses envies d'ailleurs. Barré par la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, Bradley Barcola souhaiterait désormais occuper un rôle majeur dans un grand club.