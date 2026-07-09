Mercato : Barcola a informé le PSG de sa décision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Trois saisons et puis s’en va ? Bradley Barcola n’est pas un titulaire indiscutable au PSG pour les grosses échéances. C’est en effet ce qu’attestent les décisions prises par Luis Enrique pour ses compositions de départ lors des deux dernières finales de Ligue des champions. Une situation qui inciterait Barcola à s’interroger sur son avenir. Avant de partir à la Coupe du monde avec l’équipe de France, il aurait communiqué une décision importante à ses dirigeants.

Le Paris Saint-Germain a joué deux finales de Ligue des champions de suite. Que ce soit lors de son sacre face à l’Inter (5-0) ou Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Bradley Barcola n’a pas été titularisé par Luis Enrique dans son onze de départ. L’international français qui participe à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France semble s’être fait une raison au sujet de sa situation sportive au PSG et de sa place dans l’esprit de son entraîneur lors des matchs couperets.

Avant la Coupe du monde, Barcola aurait assuré au PSG qu’il comptait réfléchir à son avenir C’est pourquoi avant de s’envoler avec l’équipe de France pour Boston, à savoir le camp de base des Bleus pour le Mondial, il se serait entretenu avec les décideurs du PSG pour évaluer ses options en cette période de mercato estival d’après Graeme Bailey. Bradley Barcola aurait informé ses dirigeants de ses doutes pour la suite au vu de son rôle secondaire derrière Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. De quoi compliquer les négociations pour la prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2028.